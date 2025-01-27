Унікальна розробка: у Китаї створили перший у світі "водолітаючий" дрон Feiyi

Завдяки оригінальній конструкції безпілотник може запускатися з підводного човна і багаторазово курсувати між морем і небом, повертаючись на субмарину.

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Китай зміцнює лідерство в розробці безпілотних систем, представивши унікальний дрон Feiyi, який здатний працювати як під водою, так і в повітрі. Розробка, здійснена вченими Північно-Західного політехнічного університету (NWPU) і Китайського центру досліджень і розробок у галузі аеродинаміки (CARDC), являє собою прорив у військових технологіях. Про це повідомили в South China Morning Post.

Feiyi — перший у світі дрон, що запускається з-під води з підводного човна. Він може багаторазово курсувати між морем і небом, повертаючись на субмарину. Це стало можливим завдяки унікальній конструкції складних крил, які зменшують опір води, і гребним гвинтам, що забезпечують підводний рух.

"У нього великий потенціал для застосування в таких військових галузях, як морська розвідка, спостереження, завдавання ударів і атака", — зазначив доцент NWPU Донг Чан'їн.

Здатність Feiyi переміщатися по воді та повітрю кілька разів за один цикл запуску істотно підвищує рівень маскування і виживання, додав Донг.

Принцип роботи безпілотника Feiyi Фото: scmp.com

За словами розробників, дрон може нести розвідувальне обладнання, модулі зв'язку або спеціалізовані модулі для виконання автономних завдань з використанням технологій штучного інтелекту. Таким чином Feiyi здатний кардинально змінити баланс сил у потенційних конфліктах, забезпечуючи Китаю стратегічну перевагу.

Порівняння з американськими аналогами

На відміну від американських безпілотників, які, за даними South China Morning Post, залишаються одноразовими та не здатні пересуватися під водою, китайський дрон відрізняється багаторазовим використанням. Лопаті Feiyi складаються за 5 секунд, що робить його більш мобільним і потайним.

Американські рішення передбачає запуск БПЛА з торпедоподібних труб підводних човнів. Однак такі апарати, піднявшись на поверхню, залишаються в повітрі й стають уразливими для атак. Китайський же апарат здатний повертатися у воду, уникаючи виявлення.

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