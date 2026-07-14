Откуда взялись ракеты Patriot: пять сбитых целей, польская партия и непубличные поставки

На фоне острого дефицита противоракет украинская ПВО сбила или перехватила сразу пять российских баллистических ракет. Были ли это те самые пять боеприпасов для Patriot, которые передала Польша, и означает ли такой результат, что украинские специалисты уже могут уничтожать одну баллистическую цель одной противоракетой, — разбирался Фокус.

В ночь на 14 июля Россия атаковала Украину восемью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, двумя управляемыми авиационными ракетами и 135 беспилотниками. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила пять баллистических целей — и это привлекает особое внимание на фоне сообщений о критическом дефиците ракет-перехватчиков.

Украине нужно 300 ракет для Patriot на зиму

Успешный перехват сразу пяти баллистических ракет стал особенно показательным на фоне предыдущих сообщений об остром дефиците противоракетных средств. Из-за нехватки боеприпасов для систем противовоздушной обороны Украина в последнее время не всегда могла перехватывать российские баллистические цели.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров сформировать для страны специальный "зимний пакет" ракет для ПВО. По его словам, Украине необходимо ежемесячно получать по 100 ракет-перехватчиков для систем Patriot — всего 300 ракет на три зимних месяца.

"Нужно уже сейчас готовиться к следующей зиме. Конечно, мы прилагаем максимум усилий, чтобы подтолкнуть Россию к дипломатии. И это лето уже стало самым сложным для России. Наши дальнобойные операции и удары средней дальности будут продолжаться. Мы будем их усиливать", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что достаточное количество средств противовоздушной обороны может повлиять не только на защиту украинских городов, но и на позицию Кремля.

"Если у нас будет достаточно средств защиты на зиму, у России будет гораздо меньше поводов затягивать войну до зимы", — отметил глава государства.

Польша передала Украине пять противоракетных систем

Отметим, что незадолго до ночной атаки появилась информация о передаче Польшей Украине пяти ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Эти ракеты предназначены, в частности, для перехвата баллистических целей. По данным польского издания Defence24, боеприпасы были выделены из запасов польской армии. Варшава согласовала передачу с Соединенными Штатами и руководством НАТО.

В случае возникновения прямой угрозы для Польши союзники якобы обязались в течение первых суток предоставить ей в десять раз больше ракет и систем — до 50 единиц.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что Варшава передала Украине ракеты для систем Patriot. Он подчеркнул, что помощь Киеву напрямую влияет на безопасность самой Польши.

В то же время после встречи лидеров "коалиции желающих" в Париже Туск заявил, что Польша пока не планирует передавать Украине дополнительные ракеты для Patriot.

"Мы пока не планируем оказывать помощь такого рода", — сказал польский премьер, отвечая на вопросы журналистов.

Для перехвата было задействовано более пяти противоракет

После сообщения о перехвате сразу пяти вражеских баллистических ракет появились различные предположения о том, какими именно средствами украинская ПВО могла уничтожить воздушные цели. Среди возможных версий обсуждалось не только применение полученных от партнеров ракет для систем Patriot или SAMP/T, но и использование собственной украинской противобаллистической разработки.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Фокусу отверг версию о применении украинской системы. По его словам, она ещё не смогла завершить необходимый цикл испытаний, поэтому баллистические ракеты, скорее всего, перехватывались боеприпасами, полученными от партнёров.

"У нас пока нет собственной системы противоракетной обороны. Чтобы она появилась, потребуется ещё довольно много времени. Как минимум полгода, чтобы она полностью прошла весь цикл испытаний и была в полном комплекте. И это самые оптимистичные прогнозы. Обычно всё занимает гораздо больше времени. А здесь мы получили ракеты от кого-то из наших партнёров, и это могли быть разве что ракеты PAC-3 для системы Patriot", — сказал Коваленко.

В то же время он не исключил, что могла использоваться и последняя модификация Aster 30 для SAMP/T. Однако в целом эксперт больше склоняется к версии о применении ракет PAC-3.

"Мы не знаем, сколько получили и насколько этого боекомплекта хватит, чтобы перехватить весь тот баллистический потенциал, которым располагает Российская Федерация. Но это может быть разве что ЗРК Patriot. Возможно, это и какая-то последняя модификация Aster 30 для SAMP/T, ведь накануне Эмманюэль Макрон также делал очень интересные заявления относительно лицензий, которые получила Украина. Но в целом я больше склоняюсь к мнению, что это были именно ракеты PAC-3", — пояснил он.

Коваленко также предположил, что сообщение о передаче Польшей пяти ракет могло появиться уже после того, как они были доставлены и установлены в пусковые установки.

Однако, по его словам, для перехвата пяти баллистических целей, скорее всего, было задействовано более пяти противоракет.

"Для сбивания одной баллистической ракеты одна противоракетная ракета — это идеальный вариант. Обычно их две. А иногда, если речь идет о модификациях 9М723, которые маневрируют на последнем этапе нанесения удара, то для перехвата такой баллистической ракеты требуется даже три ракеты. Поэтому я думаю, что было использовано больше противоракет, чем пять. И речь здесь идет не только о польских ракетах", — сказал Коваленко.

Все-таки польские? Могла ли украинская ПВО перехватить пять баллистических ракет пятью противоракетами

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов высказал предположение, что для перехвата пяти российских баллистических ракет могли быть использованы именно пять противоракет, переданных Польшей.

По его словам, согласно нормативам, для уничтожения одной баллистической цели необходимо запускать две противоракеты. Однако из-за острого дефицита боеприпасов украинские специалисты стараются расходовать по одной ракете на каждую цель.

"Польская пятерка — это то, что нам передали. И пять баллистических ракет сбиты. Вот и ответ на вопрос. По норме требуется две противоракеты, но у нас есть опыт, и мы стараемся расходовать по одной ракете из-за острой нехватки", — пояснил Жданов Фокусу.

В качестве примера он привёл одну из предыдущих атак на Киев, когда россияне запустили две баллистические ракеты, а для их перехвата, по его словам, также израсходовали по одной противоракетной ракете.

"Мы вынуждены так поступать. Промахнулись — значит, промахнулись. Попали — значит, попали. Тратить по две ракеты для нас — это просто катастрофа, мы не можем себе такого позволить. Наши специалисты в этом уже асы", — отметил эксперт.

Россия могла проверять украинскую систему ПРО и готовит массированный удар

Жданов не исключил, что российские войска могли намеренно провести кратковременную атаку с использованием восьми ракет, чтобы проверить состояние украинной противоракетной обороны и заставить Украину задействовать имеющиеся перехватчики.

"Вполне вероятно, что они нанесли этот удар, чтобы прощупать нашу систему ПРО и заставить нас израсходовать ракеты, которые у нас есть сегодня. Они следят за средствами массовой информации. Узнали о передаче ракет и решили проверить, есть они или нет. Есть. Теперь они будут это учитывать, а российская разведка будет выяснять, все ли ракеты израсходовали или нет", — сказал он.

По словам эксперта, удар был кратковременным, а восемь запущенных ракет, возможно, составляли боекомплект двух пусковых установок.

Жданов также высказал предположение, что Россия может быть технически готова к более масштабному баллистическому удару, однако предсказать конкретный момент его нанесения невозможно.

"На данный момент они практически готовы. Когда им что-то придет в голову, сказать очень сложно. Как только примут решение, тогда и смогут организовать", — отметил эксперт.

Александр Коваленко также считает, что эта атака не была основным ударом со стороны РФ.

"Сейчас они готовятся к массированному комбинированному ракетному удару. А в промежутках между этим ведется постоянный террор, который они осуществляют либо налётами реактивных дронов, либо ударами ракетных средств различного типа. Могут запускать те же Х-59, Х-69. Поэтому это не основной удар — основной удар готовится", — сказал эксперт.

Канада готовит пакет средств ПВО

Кроме того, Жданов напомнил об анонсированном президентом Украины крупном пакете средств противовоздушной обороны от Канады. По его словам, в него могут войти ракеты и комплектующие для систем ПВО.

"Президент сказал, что Канада предоставляет нам крупную партию ракет и других средств и комплектующих для систем противовоздушной обороны. Я думаю, что у Канады точно есть эти ракеты и она стопроцентно их передаст", — сказал Жданов.

Он предположил, что первые партии помощи могут начать поступать в ближайшее время. Главным вопросом остается транспортировка груза из Канады в Европу, а оттуда — в Украину.

"Главное, чтобы этот пакет был готов к отправке и чтобы транспортные самолеты доставили его через океан. Далее доставить в Жешув, а оттуда транспортировать по суше — это уже не проблема, такие перевозки у нас налажены", — подытожил эксперт.

Напомним, Дональд Трамп заявил о готовности передать Украине лицензию на производство ракет для Patriot, но военные эксперты советуют не торопиться с оптимизмом. По их оценкам, запуск такого производства может занять от полугода до года, потребует защищенной площадки, дорогостоящих компонентов и не решит проблему российской баллистики в кратчайшие сроки.

Кроме того, Фокус сообщал, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 6 июля украинская ПВО не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты.