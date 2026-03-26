Россия поставляет модифицированные "Шахеды" в Иран: Тегеран просит современную ПВО, — FT

Россия в марте поставляла в Иран военную и гуманитарную помощь, помогая своему союзнику. Планируется, что поставки закончатся до конца месяца.

Переговоры о поставках состоялись в тайном формате, через несколько дней после начала войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщают издания Financial Times и The Independent со ссылкой на отчеты западных разведок.

Поставка началась еще в начале марта и должна закончиться в следующие несколько дней. В то же время пока неизвестно, какие именно беспилотники Россия решила отправить в Иран. По мнению собеседников изданий, речь идет о дронах "Герань-2" — более модифицированной версии иранского дрона "Shahed-136".

Кроме того, Иран просил у Кремля предоставить более современные средства противовоздушной обороны, однако пока неизвестно, поддержит ли Москва этот запрос.

Відео дня

Поставка беспилотников стала бы первым доказательством летальной поддержки Москвой Ирана с начала войны в Иране, отметили СМИ.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков, к которому обратились за комментарием, заявил, что сейчас есть много фейковой информации, однако он подтвердил факт переговоров между Москвой и Тегераном.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о том, что Москва расширила обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество, чтобы помочь Тегерану противостоять военной мощи США и Израиля. Также там утверждали, что Иран получает усовершенствованные технологии беспилотников, которые должны помочь наносить удары по американским войскам в регионе.

Зато издание Politico утверждало, что Россия предложила Соединенным Штатам соглашение, которое предусматривало прекращение обмена разведданными Москвы с Ираном в обмен на отказ Вашингтона от передачи информации Украине. Однако в США отвергли подобную инициативу.

Ранее Дональд Трамп предположил, что Россия может оказывать определенную поддержку Ирану. В то же время он отметил, что Москва, вероятно, расценивает поддержку Украины со стороны США и союзников как подобный шаг.