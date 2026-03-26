Росія постачає модифіковані "Шахеди" до Ірану: Тегеран просить сучасну ППО, — FT

Росія у березні постачала до Ірану військову та гуманітарну допомогу, допомагаючи своєму союзнику. Планується, що поставки закінчаться до кінця місяця.

Перемовини щодо постачання відбулися в таємному форматі, за декілька днів після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомляють видання Financial Times і The Independent із посиланням на звіти західних розвідок.

Постачання розпочалося ще на початку березня і має закінчитися у наступні декілька днів. Водночас наразі невідомо, які саме безпілотники Росія вирішила відправити до Ірану. На думку співрозмовників видань, йдеться про дрони "Герань-2" — більш модифіковану версію іранського дрона "Shahed-136".

Крім того, Іран просив у Кремля надати більш сучасні засоби протиповітряної оборони, однак наразі невідомо, чи Москва підтримає цей запит.

Поставка безпілотників стала б першим доказом летальної підтримки Москвою Ірану з початку війни в Ірані, наголосили ЗМІ.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков, до якого звернулися за коментарем, заявив, що наразі є багато фейкової інформації, однак він підтвердив факт перемовин між Москвою та Тегераном.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло про те, що Москва розширила обмін розвідувальною інформацією та військове співробітництво, щоб допомогти Тегерану протистояти військовій могутності США та Ізраїлю. Також там стверджували, що Іран отримує вдосконалені технології безпілотників, які мають допомогти завдавати ударів по американських військах у регіоні.

Натомість видання Politico стверджувало, що Росія запропонувала Сполученим Штатам угоду, яка передбачала припинення обміну розвідданими Москви з Іраном в обмін на відмову Вашингтона від передачі інформації Україні. Однак у США відкинули подібну ініціативу.

Раніше Дональд Трамп припустив, що Росія може надавати певну підтримку Ірану. Водночас він зауважив, що Москва, ймовірно, розцінює підтримку України з боку США та союзників як подібний крок.