Йеменские хуситы атаковали Мекку и сбили F-15: саудиты говорят об эскалации

Мекка священна для мусульман всего мира. Но, как утверждают в Эр-Рияде, йеменские хуситы перешли "красные линии" и атаковали его дроном.

По данным военных, саудовские средства ПВО перехватили беспилотник, который был к югу от города, прежде чем смог войти в запрещенное воздушное пространство. Турки аль-Малики, пресс-секретарь возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции, воюющей на стороне правительства против хуситов в Йемене, назвал нападение "позором". Хуситы все отрицают, но заявили, что сбили саудовский F-15, пишет Tagesschau.

Мекка - священный город для всех мусульман Фото: Al Jazeera

В Мекке выпустили предупреждение для паломников. Это был первый случай, когда в Мекке была поднята тревога с момента возобновления эскалации конфликта с хуситами. Попытка атаки с использованием беспилотника стала первым нападением хуситов на Мекку с 2017 года, когда боевики направили на священный город мусульман баллистическую ракету.

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"Утверждения о нападении на Мекку — это старая добрая ложь", — заявил представитель хуситов Хазем аль-Асад. Он добавил, что этим уже "никого не обманешь". Однако нападения на другие цели в Саудовской Аравии они не отрицали: сообщили, что поразили нефтяной объект и военную базу.

Также, по всей видимости, был сбит истребитель Саудовской Аравии. Йеменские хуситы показали фото со сбитым F-15. Утверждают, что самолет поразили "во время выполнения враждебной миссии" в воздушном пространстве йеменской провинции Мариб. Выжил ли пилот — неизвестно.

Фото: ISNA Фото: ISNA Фото: ISNA

Представитель хуситов Яхья Сари обвинил Саудовскую Аравию в совершении 450 атак в Йемене на этой неделе. Хуситы на протяжении многих лет контролируют значительную часть Йемена, включая столицу Сану. Саудовская Аравия поддерживает правительственные силы Йемена в их борьбе против поддерживаемых Ираном ополченцев. В конце июля хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и с тех пор наносят удары по целям в королевстве. Также Судовскую Аравию атакуют со стороны Ирака, предполагается, что эти нападения совершают шиитские ополчения, также поддерживаемые Ираном.

Напомним, ранее стало известно, что йеменские хуситы захватили стратегический остров Пурим в в Баб-эль-Мандебском проливе, который сейчас используется для транспортировки нефти, пока иранцы и США блокируют Ормузский пролив.

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