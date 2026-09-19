Хусити атакували столицю Саудівської Аравії: що наразі відомо про наслідки в Ер-Ріяді (відео)

Хусити здійснили атаку столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда з використанням дронів і ракет. Наразі повідомляється про займання та активну роботу місцевої протиповітряної оборони.

Хусити Ємену заявили, що в суботу атакували "чутливі" об'єкти в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ракетами та дронами. Наразі поблизу головного аеропорту міста помітили полум'я та великий стовп диму, повідомляє Reuters.

ЗМІ вказують, що Саудівська цивільна оборона вночі розсилала телефонні попередження про загрозу повітряного нападу в Ер-Ріяді та місті Аль-Хардж, а вранці оголосила відбій тривоги. Це стало першою подібною тривогою в столиці королівства відтоді, як у липні розпочалася ескалація конфлікту з хуситами.

За словами військового речника хуситів Ях'ї Сарі, рух зірвав невизначені "злочинні спроби" в місті й пообіцяв відповідь Ер-Ріяду. Того ж дня в Сані десятки тисяч людей вийшли на вулиці на підтримку хуситів і проти Саудівської Аравії, тоді як урядові сили Ємену заявили про вбитих 30 та поранених 60 бойовців хуситів у сутичках у районі Таїза.

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На тлі ескалації секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що Тегеран передав через Катар умови для завершення війни зі США — припинення атак, розморожування коштів та зняття блокади — і наразі очікує на відповідь президента Трампа. Водночас сам Трамп того ж дня підписав закон про продовження санкцій проти Ірану ще на п'ять років, перенісши дату їх закінчення з 2026-го на 2031 рік, а також розширив обмеження проти мереж, пов'язаних із хуситами, з метою зірвати регіональні поставки зброї.

Ситуація ускладнюється й для союзників США: за даними Bloomberg, Вашингтон попередив низку європейських партнерів, зокрема Німеччину, що постачання ключових видів озброєння доведеться чекати до п'яти років через виснаження запасів на тлі війни з Іраном. Ізраїльська армія тим часом, за повідомленням видання Maariv, зіткнулася з "гострим дефіцитом" особового складу та техніки після трьох років бойових дій і готується призупинити відпустки військовослужбовців.

Раніше Фокус повідомляв про те, як хусити атакували Мекку та збили F-15. В Ер-Ріяді стверджують, що єменські хусити перетнули "червоні лінії" та атакували її за допомогою дрона.

Згодом стало відомо, що хусити завдали удару по цивільному аеропорту в Ер-Ріяді. Повідомляється, що горять цистерни з паливом.