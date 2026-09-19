Хуситы атаковали столицу Саудовской Аравии: что известно о последствиях в Эр-Рияде (видео)

Хуситы нанесли удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду с использованием дронов и ракет. В настоящее время поступают сообщения о возгораниях и активной работе местной противовоздушной обороны.

Хуситы в Йемене заявили, что в субботу нанесли ракетные и дронные удары по "важным" объектам в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В настоящее время вблизи главного аэропорта города были замечены пламя и большой столб дыма, сообщает Reuters.

СМИ сообщают, что саудовская гражданская оборона ночью рассылала телефонные предупреждения об угрозе воздушного нападения в Эр-Рияде и городе Аль-Хардж, а утром отменила тревогу. Это стало первой подобной тревогой в столице королевства с тех пор, как в июле началась эскалация конфликта с хуситами.

По словам военного представителя хуситов Яхьи Сари, движение сорвало неуточненные "преступные попытки" в городе и пообещало ответить Эр-Рияду. В тот же день в Сане десятки тысяч человек вышли на улицы в поддержку хуситов и против Саудовской Аравии, тогда как правительственные силы Йемена заявили о 30 убитых и 60 раненых боевиках хуситов в столкновениях в районе Таиза.

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На фоне эскалации секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран передал через Катар условия для прекращения войны с США — прекращение атак, размораживание средств и снятие блокады — и в настоящее время ожидает ответа президента Трампа. В то же время сам Трамп в тот же день подписал закон о продлении санкций против Ирана ещё на пять лет, перенеся дату их окончания с 2026 года на 2031 год, а также расширил ограничения в отношении сетей, связанных с хуситами, с целью сорвать региональные поставки оружия.

Ситуация осложняется и для союзников США: по данным Bloomberg, Вашингтон предупредил ряд европейских партнеров, в частности Германию, что поставки ключевых видов вооружения придется ждать до пяти лет из-за истощения запасов на фоне войны с Ираном. Израильская армия тем временем, по сообщению издания Maariv, столкнулась с "острым дефицитом" личного состава и техники после трех лет боевых действий и готовится приостановить отпуска военнослужащих.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как хуситы атаковали Мекку и сбили F-15. В Эр-Рияде утверждают, что йеменские хуситы пересекли "красные линии" и атаковали город с помощью дрона.

Впоследствии стало известно, что хуситы нанесли удар по гражданскому аэропорту в Эр-Рияде. Сообщается, что горят цистерны с топливом.