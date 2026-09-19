Йеменские хуситы ударили по гражданскому аэропорту в Эр-Рияде (видео)

Возле аэропорта Эр-Рияда видны пламя и дым после предупреждения Саудовской Аравии об угрозе воздушного нападения. Сообщается, что горят цистерны с топливом.

10 сентября возле аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде был виден большой столб дыма после того, как были слышны взрывы, а Саудовская Аравия разослала предупреждения о потенциальной опасности вокруг столицы на фоне эскалации атак со стороны йеменской группировки хуситов, пишет Reuters.

В Эр-Рияде атакован аэропорт имени короля Халида

На видео и фото виден огромный столб черного дыма, поднимающийся над районом, на переднем плане — аэропортовая автомагистраль, главное здание терминала и другие сооружения. В какой-то момент видео стало видно пламя. Также известно, что были атакованы объекты нефтяной компании "Арамко".

Пресс-служба правительства Саудовской Аравии не сообщила о масштабах повреждений, но местные паблики сообщали также, что была повреждена даже взлетно-посадочная полоса.

Видео дня

В течение ночи саудовская гражданская оборона разослала по телефону предупреждения о потенциальной опасности воздушных атак на Эр-Рияд и город Аль-Хардж к востоку от столицы. Журналист Reuters, находившийся в районе Олайя в Эр-Рияде, слышал взрывы перед тем, как было объявлено об отмене тревоги.

Это была первая воздушная тревога и атака на Эр-Рияд с момента эскалации конфликта с хуситами в июле.

Йеменские хуситы, контролирующие наиболее густонаселенные районы Йемена и большую часть севера страны, с июля, когда они объявили военно-морскую блокаду Эр-Рияда, начали атаки против Саудовской Аравии, нанося удары по саудовским судам в Красном море.

Йеменские хуситы атакуют Эр-Рияд

Атаки были направлены против саудовских городов, энергетической инфраструктуры и судоходства, создавая новые угрозы для мировых поставок нефти и ставя под угрозу основной альтернативный маршрут через Красное море для экспорта из Персидского залива, в то время как Ормузский продив в блокаде.

19 сентября военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка предотвратила неуказанные "преступные попытки" в столице Йемена Сане, обвинив в этом Саудовскую Аравию и пообещав дать отпор.

Группировка, поддерживаемая Ираном и захватившая в этом месяце все побережье Красного моря в Йемене в результате стремительного наступления, заявляет, что в последние дни ВВС Саудовской Аравии нанесли по ней сотни авиаударов.

В пятничном заявлении Совет Безопасности ООН "самым решительным образом осудил продолжающиеся нападения хуситов на Королевство Саудовская Аравия, включая нападения на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, в результате которых пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети".

Напомним, ранее йеменские хуситы атаковали Мекку и сбили саудовский истребитель F-15.

Также стало известно, что йеменские хуситы захватили стратегический остров Пурим в Баб-эль-Мандебском проливе, который сейчас используется для транспортировки нефти, пока иранцы и США блокируют Ормузский пролив.