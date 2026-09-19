Єменські хусити завдали удару по цивільному аеропорту в Ер-Ріяді (відео)

Біля аеропорту Ер-Ріяда видно полум'я та дим після того, як Саудівська Аравія попередила про загрозу повітряного нападу. Повідомляється, що горять цистерни з паливом.

10 вересня поблизу аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді було видно великий стовп диму після того, як пролунали вибухи, а Саудівська Аравія розіслала попередження про потенційну небезпеку навколо столиці на тлі ескалації атак з боку єменського угруповання хуситів, пише Reuters.

В Ер-Ріяді було здійснено напад на аеропорт імені короля Халіда

На відео та фото видно величезний стовп чорного диму, що піднімається над районом; на передньому плані — аеропортова автомагістраль, головна будівля терміналу та інші споруди. У якийсь момент на відео стало видно полум’я. Також відомо, що були атаковані об’єкти нафтової компанії "Арамко".

Прес-служба уряду Саудівської Аравії не повідомила про масштаби пошкоджень, але місцеві групи в соцмережах також повідомляли, що було пошкоджено навіть злітно-посадкову смугу.

Видео дня

Протягом ночі саудівська цивільна оборона розіслала телефонні попередження про потенційну небезпеку повітряних атак на Ер-Ріяд та місто Аль-Хардж на схід від столиці. Журналіст Reuters, який перебував у районі Олайя в Ер-Ріяді, чув вибухи перед тим, як було оголошено про скасування тривоги.

Це була перша повітряна тривога та атака на Ер-Ріяд з часу ескалації конфлікту з хуситами в липні.

Єменські хусити, які контролюють найбільш густонаселені райони Ємену та більшу частину півночі країни, з липня, коли вони оголосили військово-морську блокаду Ер-Ріяда, розпочали атаки проти Саудівської Аравії, завдаючи ударів по саудівських суднах у Червоному морі.

Єменські хусити атакують Ер-Ріяд

Атаки були спрямовані проти саудівських міст, енергетичної інфраструктури та судноплавства, створюючи нові загрози для світових поставок нафти та ставлячи під загрозу основний альтернативний маршрут через Червоне море для експорту з Перської затоки, тоді як Ормузька протока перебуває в блокаді.

19 вересня військовий представник хуситів Ях’я Сарі заявив, що угруповання запобігло невизначеним "злочинним спробам" у столиці Ємену Сані, звинувативши в цьому Саудівську Аравію та пообіцявши дати відсіч.

Угруповання, яке підтримує Іран і яке цього місяця захопило все узбережжя Червоного моря в Ємені в результаті стрімкого наступу, заявляє, що останніми днями ВПС Саудівської Аравії завдали по ньому сотні авіаударів.

У п’ятничній заяві Рада Безпеки ООН "найрішучішим чином засудив триваючі напади хуситів на Королівство Саудівська Аравія, зокрема напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру, внаслідок яких постраждали мирні жителі, зокрема жінки та діти".

Нагадаємо, раніше єменські хусити атакували Мекку та збили саудівський винищувач F-15.

Також стало відомо, що єменські хусити захопили стратегічний острів Пурім у Баб-ель-Мандебській протоці, який наразі використовується для транспортування нафти, поки іранці та США блокують Ормузьку протоку.