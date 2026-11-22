Пожежу на військовому об’єкті намагаються приборкати екстрені служби, а головна загадка інциденту в Бенгазі залишається без відповіді — що спричинило вибух боєприпасів?

Уранці 22 листопада на військово-морській базі в лівійському місті Бенгазі вибухнув склад боєприпасів. Після вибуху на об’єкті спалахнула пожежа, до гасіння якої залучили екстрені служби. Місцева влада закликала жителів не наближатися до військового об’єкта, поки пожежу не візьмуть під контроль. Про інцидент повідомило турецьке інформаційне агентство Anadolu Agency з посиланням на службу цивільної оборони Бенгазі.

За даними журналістів, рятувальні підрозділи прибули на військовий об'єкт після вибуху та розпочали роботу з локалізації займання на території військово-морської бази в Бенгазі — портовому місті на сході Лівії. Наразі група екстреного реагування працює над тим, щоб локалізувати пожежу та не допустити її поширення.

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Влада Лівії поки не повідомляла, що саме спричинило вибух на військово-морській базі.

Також немає офіційної інформації про можливих загиблих і постраждалих. Не уточнюється й те, наскільки серйозних пошкоджень зазнала військова база.

Місцева служба цивільної оборони закликала жителів не збиратися поблизу військового об’єкта, доки пожежу повністю не візьмуть під контроль.

Причини вибуху та його наслідки ще встановлюють.

Що відомо про військово-морську базу в Бенгазі

Військово-морська база в Бенгазі розташована в одному з найбільших портових міст Лівії на узбережжі Середземного моря. Вона є одним із військових об'єктів на сході країни, де після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році зберігається політичний і військовий розкол.

Бенгазі перебуває під контролем сил, пов'язаних із Лівійською національною армією на чолі з Халіфою Хафтаром. Військово-морські сили цього угруповання використовують місцеву базу для розміщення кораблів та організації морської діяльності.

У 2025 році на базі побував начальник штабу Лівійської національної армії генерал-лейтенант Халед Хафтар. Тоді командування повідомило про поповнення флоту чотирма швидкісними пошуково-рятувальними катерами. Їм дали назви "Аль-Ріджма", "Беніна", "Караса" та "Аль-Акіла". Під час візиту також оглянули інфраструктуру бази та обговорювали готовність військово-морських підрозділів.

За заявами лівійського військового командування, завдання місцевих морських сил охоплюють не лише оборону, а й забезпечення безпеки на морі, міжнародну співпрацю та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, Туреччина та Пакистан відправляють війська до Саудівської Аравії для посилення її оборони від можливих атак хуситів. 5 жовтня три країни домовилися активувати механізм колективного стримування, узгодити розгортання військових сил і ресурсів, а також призначили першого генерального секретаря оборонного альянсу.

Також Фокус писав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова надати Саудівській Аравії військову та технічну допомогу на тлі атак єменських хуситів. За його словами, Туреччина може задовольнити потреби Ер-Ріяда, зокрема в технічному оснащенні, якщо королівству знадобиться така підтримка.