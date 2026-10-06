Відбивати атаки хуситів: Туреччина та Пакистан негайно розгорнуть війська у Саудівській Аравії

Туреччина та Пакистан оголосили про негайне розгортання військових сил у Саудівській Аравії. Країни погодилися допомогти відбивати атаки бойовиків-хуситів, які тероризують регіон.

У понеділок, 5 жовтня, Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан домовилися активувати механізм колективного стримування на випадок нападів на королівство та негайно приступити до виконання своїх спільних оборонних зобов’язань. Про це повідомило видання Al Arabiya.

Передувало цій заяві екстрене засідання сторін у межах Стратегічного політичного та оборонного комітету "Оборонного альянсу Мекки", яке відбулося в Ер-Ріяді. В ході зустрічі країни домовилися вжити негайних необхідних заходів для забезпечення узгоджених сил і військових ресурсів та їхнього швидкого розгортання в Саудівській Аравії. Сторони також висловили сподівання, що їхні дії посилять стримувальний ефект і продемонструють їхню рішучість захищати свою безпеку, суверенітет та територіальну цілісність.

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Міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман після екстреного засідання оголосив, що Туреччина та Пакистан спільно з королівством "однозначно" протистоять атакам, спрямованим проти країни і ісламських храмів.

Окрім того, в ході екстреної зустрічі пакистанського генерал-лейтенанта Наумана Махмуда у відставці призначили першим генеральним секретарем альянсу. Його обрано на трирічний термін.

Нагадаємо, 3 жовтня агентство Reuters повідомляло, що Саудівська Аравія готує масштабну операцію проти хуситів, щоб деблокувати Червоне море.

У вересні хусити атакували столицю Саудівської Аравії дронами і ракетами, після чого спалахнула пожежа поблизу аеропорту.