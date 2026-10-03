Деблокувати Червоне море: Саудівська Аравія готує масштабну операцію проти хуситів — Reuters

Саудівська Аравія планує наступ проти підтримуваних Іраном бойовиків хуситів у Ємені. Серед варіантів розглядається прибережний наступ для забезпечення судноплавного маршруту через Червоне море.

Ще одним сценарієм є завдати удару єменських хуситам на кількох напрямках. Про це повідомляє Reuters з посиланням на низку джерел.

Шестеро осіб відзначили, що операцію очікують розпочати найближчими тижнями. Цю кампанію очолять єменські сили на землі, які контролює Ер-Ріяд за підтримки авіаударів саудівської авіації.

"Хоча США вже надають розвіддані для підтримки операцій Ер-Ріяда в Ємені, а деякі регіональні та європейські країни надають королівству переважно оборонну військову допомогу, від саудівських союзників не очікується прямої ролі в бойових операціях, повідомили особи, які попросили залишитися анонімними для обговорення питань безпеки", — йдеться в тексті ЗМІ.

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Ключовою метою запланованого саудівського наступу є наступ на тлі успіхів хуситів, які просунулися вздовж узбережжя і захопили протоку Баб-ель-Мандеб. Наразі військові Саудівської Аравії розглядають два можливі варіанти — або вузькоспрямована атака на район Баб-ель-Мандеб, або ширший наступ, який також включає синхронізовані атаки на кількох фронтах навколо Ємену.

"У наступі можуть бути мобілізовані понад 100 000 єменських військових, залежно від масштабу, повідомили всі чиновники. Наразі речники урядів Саудівської Аравії та Ємену, групи хуситів і військових США не прокоментували інформацію про наступ", — вказує ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв про те, як атака хуситів може перевернути весь Близький Схід. Експерт Олексій Кущ згадує історію, яка показує, як група зухвалих і рішучих бойовиків може радикально змінити хід подій.

Згодом стало відомо, що США виявили ще одного потенційного учасника "ядерного клубу". Розвідувальна спільнота США передала Конгресу засекречені документи, в яких стверджується, що Саудівська Аравія не виключає можливості розробки власної ядерної зброї.