Разблокировать Красное море: Саудовская Аравия готовит масштабную операцию против хуситов — Reuters

Саудовская Аравия планирует наступление против поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов в Йемене. Среди возможных вариантов рассматривается наступление вдоль побережья с целью обеспечения судоходного маршрута через Красное море.

Еще один вариант — нанести удар по йеменским хуситам на нескольких направлениях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ряд источников.

Шесть человек отметили, что операцию планируется начать в ближайшие недели. Эту кампанию возглавят йеменские наземные силы, контролируемые Эр-Риядом, при поддержке авиаударов саудовской авиации.

"Хотя США уже предоставляют разведданные для поддержки операций Эр-Рияда в Йемене, а некоторые региональные и европейские страны предоставляют королевству преимущественно оборонную военную помощь, от саудовских союзников не ожидается непосредственного участия в боевых операциях, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными из соображений безопасности", — говорится в тексте СМИ.

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Ключевой целью запланированного саудовского наступления является наступление на фоне успехов хуситов, которые продвинулись вдоль побережья и захватили пролив Баб-эль-Мандеб. В настоящее время военные Саудовской Аравии рассматривают два возможных варианта — либо узконаправленная атака на район Баб-эль-Мандеб, либо более широкое наступление, которое также включает синхронизированные атаки на нескольких фронтах вокруг Йемена.

"В ходе наступления могут быть мобилизованы более 100 000 йеменских военнослужащих, в зависимости от масштаба, сообщили все чиновники. На данный момент представители правительств Саудовской Аравии и Йемена, группы хуситов и вооруженных сил США не прокомментировали информацию о наступлении", — отмечает СМИ.

Ранее Фокус сообщал о том, как атака хуситов может перевернуть весь Ближний Восток. Эксперт Алексей Кущ вспоминает историю, которая показывает, как группа дерзких и решительных боевиков может радикально изменить ход событий.

Впоследствии стало известно, что США выявили ещё одного потенциального участника "ядерного клуба". Разведывательное сообщество США передало Конгрессу засекреченные документы, в которых утверждается, что Саудовская Аравия не исключает возможности разработки собственного ядерного оружия.