США выявили еще одного потенциального участника "ядерного клуба": что выяснили американцы

Разведывательное сообщество США передало Конгрессу засекреченные документы, в которых утверждается, что Саудовская Аравия не исключает возможности разработки собственного ядерного оружия. В Вашингтоне убеждены, что представленные доказательства являются достаточными.

Эта оценка разведки усилила обеспокоенность части законодателей в связи с соглашением Трампа о помощи Эр--Риаду в развитии гражданской ядерной программы, которую они считают потенциальным путем к созданию ядерного оружия и толчком к гонке вооружений на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post.

Соглашение, заключённое в июле, позволяет американскому бизнесу запустить проекты в области атомной энергетики в Саудовской Аравии стоимостью в десятки миллиардов долларов. В то же время администрация Трампа рассчитывает таким образом укрепить американо-саудовские отношения и не допустить сотрудничества королевства с Россией и Китаем.

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Проблема, по мнению демократов, заключается в том, что соглашение открывает путь к обогащению урана в Саудовской Аравии почти до 20%. Это именно тот уровень, который относительно быстро можно довести до уровня, пригодного для военного применения.

"Этим соглашением администрация Трампа отходит от прецедента, соглашаясь на более мягкие ограничения и уступая требованиям Саудовской Аравии, соглашаясь на процесс, который почти наверняка позволит Эр-Рияду приобрести средства для обогащения урана и, возможно, разработки ядерного оружия", — говорится в заявлении

Группа сенаторов-демократов во главе с Эдом Марки и Джеффом Меркли в письме государственному секретарю Марко Рубио обвинила администрацию в том, что она отступает от прежней практики, ослабляет ограничения и фактически идет на уступки саудовским требованиям. Меркли в комментарии изданию назвал саудовские заверения "полной ерундой", отметив: если бы Эр-Рияд действительно отказался от намерений создать ядерное оружие, он согласился бы отказаться и от права на собственное обогащение урана и переработку топлива, а также допустил бы масштабные инспекции МАГАТЭ.

Администрация Трампа считает, что опасения по поводу создания саудовцами ядерного оружия являются преувеличенными Фото: The White House

В официальном заявлении Госдепартамента ведомство подчеркнуло, что США "не поддерживают и не будут поддерживать" саудовскую программу по созданию ядерного оружия, назвав соглашение "проактивным и реалистичным подходом" к расширению сотрудничества в области ядерной энергетики при соблюдении максимально строгих стандартов нераспространения. Сама Саудовская Аравия прямо на вопрос издания не ответила, а вместо этого переслала предыдущее заявление министра энергетики Абдулазиза бин Салмана о том, что программа будет "мирной" и будет разрабатываться с "высочайшим уровнем ответственности и прозрачности".

Дополнительную озабоченность вызывает тот факт, что соглашение не обязывает Эр-Рияд присоединиться к так называемому "Дополнительному протоколу" МАГАТЭ, который предоставляет агентству доступ ко всем этапам топливного цикла и исследовательским объектам. Без этого, по словам экспертов, проверить, не разрабатывает ли Саудовская Аравия тайно ядерное оружие на незадекларированных объектах, будет невозможно.

Группа из 20 экспертов по нераспространению, в том числе бывший генеральный директор МАГАТЭ Ханс Бликс, назвала такую ситуацию недопустимой именно для страны, которая стремится получить возможности по производству расщепляющегося материала и ранее угрожала разработкой ядерного оружия. Речь идет о заявлении наследного принца Мохаммеда бин Салмана в 2018 году о том, что Эр-Рияд создаст ядерное оружие, если это сделает Иран.

Часть демократов надеется заблокировать соглашение законодательным путем в течение трехмесячного периода рассмотрения в Конгрессе, однако без поддержки двух третей голосов Трамп сможет наложить вето, и соглашение вступит в силу в первоначальном виде. Большим препятствием может стать настойчивое требование самого Трампа о том, чтобы Саудовская Аравия нормализовала отношения с Израилем в качестве условия соглашения — по словам высокопоставленного чиновника администрации, это требование остаётся непреклонным, хотя аналитики считают маловероятным, что Эр-Рияд пойдёт на это, пока правительство Израиля продолжает исключать создание палестинского государства.

Ранее Фокус сообщал о том, как Россия угрожает Литве ядерным оружием. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что это станет "очень серьёзным этапом эскалации".

Впоследствии стало известно, что Северная Корея построила новый объект по обогащению урана. Новое двухэтажное здание в ядерном центре в Ёнбёне способно вместить до 28 каскадов центрифуг.