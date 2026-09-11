Россия угрожает Литве ядерным оружием: детали

В Литве планируют отменить запрет на размещение ядерного оружия. Для этого требуется принять поправку к Конституции страны. Решение объясняют тем, что статья о неразмещении оружие массового поражения больше не соответствует геополитической реальности.

Решение Вильнюса вызвало очень бурную реакцию в России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что это будет "очень серьезным витком эскалации", пишет "РИА Новости".

Песков сообщил, что, размещенное в Литве ядерное оружие нацелено против кого-то. Очевидно, что на запад это оружие нацелено не будет, оно будет нацелено на восток, то есть на Россию, подчеркнул пресс-секретарь.

"И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия", — сказал Песков.

Он не первый, кто переживает из ядерного оружия на территории страны суверенного государства.

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Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что это "бездумная и суицидальная политика", а Литва "играет с огнем".

"Литовские законодатели хотят сделать территорию своей страны мишенью для сил стратегического сдерживания России? В таком случае, они продают русофобам интересы безопасности своего народа. Если сейм Литвы примет такое решение, он нарушит режим баланса нераспространения ЯО и создаст совершенно ненужные риски в сфере стратегической стабильности", — сообщил Слуцкий.

Ядерное оружие в Литве — что известно

Комитет Сейма по вопросам правопорядка, заседание которого состоялось в 9 сентября, поддержал инициативу по исключению из Конституции статьи 137, запрещающей размещение ядерного оружия в Литве.

Сейм планирует этой зимой принять поправку к Конституции и исключить из основного закона страны положение о запрете оружия массового уничтожения на территории страны.

В настоящее время статья 137 Конституции гласит, что на территории Литвы не может находиться оружие массового поражения и военные базы иностранных государств.

Спикер Сейма Юозас Олекас заявил, что это положение больше не соответствует геополитической реальности. По его словам, приоритетом государства в нынешней геополитической ситуации является сохранение мира, и для этого важно сдерживание, наиболее эффективным из которых является ядерное оружие.

По словам главы Сейма, Литва с таким конституционным ограничением "выглядит как белая ворона в контексте НАТО".

Для изменения основного закона страны необходимо, чтобы не менее 94 из 141 парламентария дважды проголосовали за это изменение с интервалом в три месяца.

Дискуссии о размещении ядерного оружия также подогреваются идеей, представленной в марте президентом Франции Эммануэлем Макроном, о создании новой европейской схемы ядерного сдерживания, в рамках которой партнеры могли бы временно размещать французские стратегические военно-воздушные силы с ядерным оружием.

Также Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами относительно возможного размещения американского ядерного оружия на территории страны, говорил министр национальной обороны Робертас Каунас. По его словам, Литва "определенно не собирается оставаться в стороне".

"Как и любая страна, Литва должна защищать свою независимость и безопасность во времена кризиса. А во времена кризиса, или, скажем так, даже во время войны, нам, вероятно, следует использовать все возможные возможности, которые могут предоставить НАТО и ядерный арсенал Соединенных Штатов или Франции", — говорил министр.

Каунас подчеркнул, что в мирное время в Литве никто не говорит о применении какого-либо оружия массового поражения.

Напомним, ранее Фокус писал, что усиление опасений относительно надежности гарантий безопасности со стороны США заставляет Южную Корею и Японию открыто рассматривать возможность создания собственного ядерного оружия.

Ранее в ООН предупредили о новой угрозе ядерного терроризма. В ООН отметили, что новые технологии, такие как беспилотники и искусственный интеллект, повышают риск терроризма.