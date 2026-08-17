Конец старого порядка: мир вступает в новую опасную эру "ядерной гонки" — WP

Усиление опасений относительно надежности гарантий безопасности со стороны США заставляет Южную Корею и Японию открыто рассматривать возможность создания собственного ядерного оружия. На фоне усиления давления со стороны КНР и КНДР это может изменить баланс сдержек в мире.

"Часы Судного дня" сейчас показывают 85 секунд до полуночи — это самая близкая к символическому апокалипсису отметка за всю историю. Об этом говорится в редакционной статье издания The Washington Post.

Журналисты пишут, что США и Россия, на долю которых приходится около 86 % мирового ядерного арсенала, впервые с 1972 года остались без действующего договора об ограничении стратегических вооружений. В феврале истек срок действия договора "Новый СНВ", подписанного в 2010 году и продленного в 2021-м. Дональд Трамп заявлял о намерении заключить новое соглашение.

В то же время старая система двустороннего контроля уже не соответствует требованиям многополярного мира. Китай, располагающий 600 ядерными боеголовками, быстро наращивает свой арсенал и не соглашается на переговоры с США и Россией, а КНДР уже имеет более 50 боеголовок и располагает материалами для производства новых.

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На этом фоне Южная Корея и Япония всё активнее обсуждают возможность создания собственного ядерного оружия из-за сомнений в надёжности американских гарантий безопасности. Сторонники распространения ядерного оружия утверждают, что появление ядерного паритета между Японией, Южной Кореей, Китаем и Северной Кореей может усилить сдерживание и даже позволить США сократить военное присутствие в регионе.

Россия, Китай и КНДР нарушают баланс и способствуют возможному появлению "ядерки" в Токио и Сеуле Фото: РИА Новости

СМИ напоминает, что именно во время холодной войны ядерные державы избежали прямой ядерной войны, а арсеналы Индии и Пакистана смогли сдержать эскалацию их конфликтов. Однако противники такой логики предупреждают: чем больше государств обзаведутся ядерным оружием, тем выше будет риск случайного запуска или ошибочного решения.

Полноценное глобальное ядерное разоружение, как отмечается в материале, на данный момент представляется маловероятным, поэтому эксперты предлагают сосредоточиться хотя бы на мерах по снижению риска конфликта. Речь идет о предупреждении других государств о ракетных испытаниях и масштабных учениях, прозрачности в отношении ядерных арсеналов, международных инспекциях и создании прямых "горячих линий" между военными всех ядерных держав, включая Китай.

"Сорок лет назад, в октябре, президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачёв были в шаге от достижения соглашения о полном уничтожении всего ядерного оружия. Это окно возможностей давно закрылось. Но постепенные шаги все еще могут повернуть стрелки "Часов Судного дня" вспять", — говорится в редакционной статье издания.

Ранее Фокус сообщал о том, как в ООН предупредили о новой угрозе ядерного терроризма. В ООН отметили, что новые технологии, такие как беспилотники и искусственный интеллект, повышают риск терроризма.

Впоследствии стало известно, что удерживает Путина от нанесения ядерного удара по Украине. Глава Кремля Владимир Путин вряд ли решится применить ядерное оружие против Украины, поскольку это может не изменить ход войны, но спровоцировать гораздо более жесткую реакцию Запада.