Глава Кремля Владимир Путин вряд ли решится применить ядерное оружие против Украины, поскольку это может не изменить ход войны, но спровоцировать гораздо более жесткую реакцию Запада.

Об этом рассказал "24 Каналу" полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, даже удар по украинским военным объектам или командным пунктам не обеспечит России победу на поле боя.

В то же время применение ядерного оружия может укрепить решимость Украины и заставить Запад действовать более жестко. Де Бреттон-Гордон считает, что именно перспектива вмешательства НАТО является главным сдерживающим фактором для Кремля.

"Россия уже зашла так далеко, насколько это возможно. Если она действительно применит ядерное оружие, НАТО, вероятно, будет готово вмешаться", — считает де Бреттон-Гордон.

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По его словам, особенно решительной может быть реакция стран Балтии, которые уже готовятся к возможным угрозам. В то же время призывы к ядерной эскалации в основном исходят от российских радикалов, стремящихся усилить собственное политическое влияние и рассматривающих себя в качестве возможных преемников Путина.

Де Бреттон-Гордон также обратил внимание на изменение риторики ближайших партнеров Кремля. По его словам, всё чаще раздаются сигналы о том, что даже союзники России осознают бесперспективность продолжения войны.

"Если у Путина вообще есть друзья, то именно они сейчас говорят ему, что все кончено. И то, что они делают такие заявления публично, очень показательно", — сказал британский полковник.

Он также отметил, что даже в российском информационном пространстве всё чаще возникают вопросы относительно действий Кремля. По его мнению, нынешняя ситуация приближает стороны к справедливому миру больше, чем когда-либо за долгое время, хотя война по-прежнему находится в сложной фазе противостояния.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности. Помощник Владимира Путина Николай Патрушев также отметил, что угрозы со стороны вероятных противников учитываются в планах развития российского ВМФ.

Недавно депутат Законодательной ассамблеи Санкт-Петербурга Виктор Петров призвал Владимира Путина применить ядерное оружие против Украины. Во время выступления он заявил, что война якобы "пошла не так, как планировалось", а ядерный удар, по его мнению, мог бы заставить украинское руководство согласиться на мирные договоренности.