Боїться натиснути кнопку: в Британії розповіли, що стримує Путіна від ядерного удару по Україні

Очільник Кремля Володимир Путін навряд чи наважиться застосувати ядерну зброю проти України, оскільки це може не змінити перебіг війни, але спровокувати значно жорсткішу реакцію Заходу.

Про це розповів “24 Каналу” полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

За його словами, навіть удар по українських військових об’єктах чи командних пунктах не забезпечить Росії перемоги на полі бою.

Водночас застосування ядерної зброї може посилити рішучість України та змусити Захід діяти жорсткіше. Де Бреттон-Гордон вважає, що саме перспектива втручання НАТО є головним стримувальним фактором для Кремля.

“Росія вже зайшла настільки далеко, наскільки це можливо. Якщо вона справді застосує ядерну зброю, НАТО, ймовірно, буде готове втрутитися”, — вважає де Бреттон-Гордон.

За його словами, особливо рішучою може бути реакція країн Балтії, які вже готуються до можливих загроз. Водночас заклики до ядерної ескалації переважно лунають від російських радикалів, які прагнуть посилити власний політичний вплив і розглядають себе як можливих наступників Путіна.

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Де Бреттон-Гордон також звернув увагу на зміну риторики найближчих партнерів Кремля. За його словами, дедалі частіше звучать сигнали, що навіть союзники Росії усвідомлюють безперспективність продовження війни.

“Якщо у Путіна взагалі є друзі, то саме вони зараз говорять йому, що все закінчено. І те, що вони роблять такі заяви публічно, є дуже показовим”, — сказав британський полковник.

Він також зазначив, що навіть у російському інформаційному просторі дедалі частіше виникають питання щодо дій Кремля. На його думку, нинішня ситуація наближає сторони до справедливого миру більше, ніж будь-коли за тривалий час, хоча війна залишається у складній фазі протистояння.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що морські стратегічні ядерні сили Росії перебувають у повній бойовій готовності. Помічник Володимира Путіна Микола Патрушев також зазначив, що загрози з боку ймовірних противників враховують у планах розвитку російського ВМФ.

Нещодавно депутат Законодавчої асамблеї Санкт-Петербурга Віктор Петров закликав Володимира Путіна застосувати ядерну зброю проти України. Під час виступу він заявив, що війна нібито “пішла не так, як планувалося”, а ядерний удар, на його думку, міг би змусити українське керівництво погодитися на мирні домовленості.