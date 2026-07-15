У бойовій готовності: у Кремлі раптово заговорили про ядерну зброю

Патрушев повідомив, що Військово-морський флот захищає національні інтереси РФ як поблизу її кордонів, так і в різних районах Світового океану.

У Кремлі раптово вирішили згадати про ядерну зброю. Зробив це не диктатор Володимир Путін, а його помічник і голова Морської колегії Микола Патрушев під час спілкування з так званими журналістами "РІА Новини".

Заява Патрушева Фото: скриншот

Дослівно, Патрушев повідомив, що морські стратегічні ядерні сили Росії "перебувають у повній бойовій готовності".

"Усі загрози, що надходять від ймовірних супротивників, враховуються у планах розвитку ВМФ", — додав він.

Як зазначив Патрушев, Військово-морський флот захищає національні інтереси РФ як поблизу її кордонів, так і в різних районах Світового океану. Усі загрози з боку ймовірних супротивників враховані в планах розвитку ВМФ, зокрема у Стратегії розвитку до 2050 року.

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"Особливу увагу цим загрозам приділяється у проєкті програми кораблебудування ВМФ до 2050 року", — додав соратник Путіна

Раніше Патрушев заявив, що в майбутньому потужною ударною силою можуть стати флотилії безпілотних кораблів, інтегровані з роями дронів.

Нагадаємо, тим часом стало відомо, що Китай почав налагоджувати таємні зв’язки з елітою РФ, розраховуючи на відносини з наступником після відходу Путіна.

Також стало відомо, що в ніч на 15 липня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по 20 російських суднах у Чорному морі. Йдеться про 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир.