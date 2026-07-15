Патрушев сообщил, что Военно-морской флот защищает национальные интересы РФ, как вблизи ее границ, так и в различных районах Мирового океана.

В Кремле внезапно решили вспомнить о ядерном оружии. Сделал это не диктатор Владимир Путин, а его помощник и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, общаясь с так называемыми журанлистами "РИА Новости".

Заявление Патрушева Фото: скриншот

Дословно, Патрушев сообщил, что Морские стратегические ядерные силы России "находятся в полной боевой готовности".

"Все угрозы, исходящие со стороны вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ", — добавил он.

Как отметил Патрушев, Военно-морской флот защищает национальные интересы РФ как вблизи ее границ, так и в различных районах Мирового океана. Все угрозы со стороны вероятных противников учтены в планах развития ВМФ, в том числе в Стратегии развития до 2050 года.

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"Особое внимание этим угрозам уделяется в проекте программы кораблестроения ВМФ до 2050 года", — добавил соратник Путина

Ранее Патрушев заявил, что в будущем мощной ударной силой могут стать флотилии безэкипажных кораблей, интегрированные с роями дронов.

Напомним, тем временем стало известно, что Китай начал налаживать тайные связи с элитой РФ, рассчитывая на отношения с преемником после ухода Путина.

Также стало известно, что в ночь на 15 июля Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по 20 российским судам в Черном море. Речь идет о 17 нефтяных танкерах, двух танкерах-газовозах и одном буксире.