Війна пішла не за планом: депутат РФ закликав Путіна вдарити "ядеркою" по Украні (відео)

У Росії пролунала чергова заява із закликом застосувати ядерну зброю проти України. Депутат Законодавчої асамблеї Санкт-Петербурга Віктор Петров під час виступу перед колегами фактично визнав, що війна, розв'язана Кремлем, розвивається не за сценарієм, на який розраховувало російське керівництво.

Про це повідомило білоруське незалежне медіа NEXTA Live, яке опублікувало відео виступу політика у своєму Telegram-каналі.

Під час засідання росіянин звернувся до депутатів із пропозицією ініціювати звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї проти України. У своїй промові він повторював поширені російською пропагандою тези про причини початку війни та звинувачував українське керівництво у нібито ворожих діях проти Росії.

Водночас найбільший резонанс викликала інша частина його виступу. Російський депутат прямо заявив, що "все пішло не так, як планувалося". Що цікаво, ця фраза суперечить офіційній риториці Кремля, представники якого регулярно заявляють про успіхи російської армії на фронті та виконання поставлених завдань.

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Однак, на думку Петрова цю "невдачу" можна виправити, і, зокрема, застосування ядерної зброї могло б змусити українську владу погодитися на підписання мирних домовленостей і завершення війни.

"Як ми всі пам’ятаємо, злочинний режим Зеленського, який загруз у русофобії та антикомунізмі, під патронатом Євросоюзу напав на нашу Батьківщину з метою встановити бандитський, бандерівський режим. Тому наш президент Володимир Путін був змушений розпочати спеціальну військову операцію. Але, на жаль, усе пішло не так, як планувалося. Тому вважаю, що ви, депутати, повинні звернутися до президента Росії з клопотанням про початок застосування ядерної зброї та завдати нею удару по прихильниках Бандери і Шухевича, що змусить керівництво України підписати мирні угоди та завершити війну", — розповідає він на відео.

Чим завершився виступ політика — невідомо. Згідно з оприлюдненим відео, під час промови йому вимкнули мікрофон, через що подальші заяви депутата не потрапили до запису.

Раніше політолог та кандидат політичних наук Ігор Рейтерович припускає, що РФ може обмежитися демонстративними погрозами або показовим підривом ядерного заряду, однак варто розуміти — Китай категорично негативно ставиться до будь-якого застосування ядерної зброї.

Водночас глава Офісу президента Кирило Буданов розповідав, що, в цілому, РФ має технічні можливості в будь-який момент завдати ядерний і неядерний удар по Україні. Та все ж сьогодні він не бачить ознак, що Путін справді готовий до таких дій.