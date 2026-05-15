Буданов відповів, чи завдасть РФ ядерний удар по Україні: питання "політичної волі", — The Times

Глава офісу президента Кирило Буданов заявив, що Російська Федерацією має технічні можливості в будь-який момент завдати ядерний і неядерний удар по Україні. На сьогодні він не бачить ознак, що РФ справді готова до таких дій. За яких умов Кремль наважиться на ядерне бомбардування?

Москва була справді готова вдарити по Києву ракетою "Орєшнік" через загрозу для параду на Красній площі, сказав Буданов у першому інтерв'ю британському медіа The Times. У ті дні росіяни попередили європейські посольства про необхідність евакуації й навіть говорили про ядерний удар. Як пояснив нинішній глава ОП, РФ здатна застосувати ядерну зброю, бо має усі технічні можливості для цього, але реальної підготовки до такої атаки він не побачив.

Медіа навело основні тези розмови з Будановим, але відео інтерв'ю немає. Під час розмови зачепили парад на Красній площі та обмін полоненими, який пообіцяла провести Москва. У цьому контексті згадали про погрози масованого нападу на центр Києва. Посадовець запевнив, що не бачив підготовки до ядерного удару. З його слів, щоб це сталось, має бути політичне рішення Кремля.

"Росія здатна завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-якій відстані. Її ядерні можливості дозволяють виконати таке завдання. Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив жодних доказів підготовки до ядерного удару. Якби були, я б знав", — навело медіа слова Буданова.

Ядерний удар — деталі погроз РФ

Зазначимо, 12 травня, на третю добу після параду на Красній площі, президент Володимир Путін висловився про можливості ядерної зброї РФ. Очільник Кремля заявив, що ЗС РФ провели випробування ракетного комплексу "Сармат", здатного запустити ракету на відстань 35 тис. км. Крім того, згадав про ракету середньої дальності "Орєшнік" на 5 тис. км, якою вже двічі били по Україні. Путін запевнив, що на цю ракету, за потреби, без проблем встановлять ядерну боєголовку. Під час виступу на засідання Міноборони також ішлося про ядерний підводний човен "Посейдон" та ядерну ракету з ядерним реактором "Бурєвєстнік": Путін повторив, що аналогів такій зброї у світі немає.

Тим часом напередодні 9 травня російські пропагандисти опублікували відео, на якому погрожували ударом "Орєшніка" по центру Києва. Запевняли, що атакують будівлю Кабміну, Верховної ради, резиденцію президента. Після цього з'явився коментар Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. OSINTери запевнили, що ядерного удару не буде, оскільки в зону ураження потрапить посольство Китаю — країни-союзника РФ.

Нагадуємо, 13 травня начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив, чому Путін заговорив про "Орєшнік з ядерною боєголовкою.