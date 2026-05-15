Буданов ответил, нанесет ли РФ ядерный удар по Украине: вопрос "политической воли", — The Times

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерацией имеет технические возможности в любой момент нанести ядерный и неядерный удар по Украине. На сегодня он не видит признаков, что РФ действительно готова к таким действиям. При каких условиях Кремль решится на ядерную бомбардировку?

Москва была действительно готова ударить по Киеву ракетой "Орешник" из-за угрозы для парада на Красной площади, сказал Буданов в первом интервью британскому медиа The Times. В те дни россияне предупредили европейские посольства о необходимости эвакуации и даже говорили о ядерном ударе. Как пояснил нынешний глава ОП, РФ способна применить ядерное оружие, так как имеет все технические возможности для этого, но реальной подготовки к такой атаке он не увидел.

Медиа привело основные тезисы разговора с Будановым, но видео интервью нет. Во время разговора затронули парад на Красной площади и обмен пленными, который пообещала провести Москва. В этом контексте вспомнили об угрозах массированного нападения на центр Киева. Чиновник заверил, что не видел подготовки к ядерному удару. По его словам, чтобы это произошло, должно быть политическое решение Кремля.

"Россия способна нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Ее ядерные возможности позволяют выполнить такую задачу. Но это, прежде всего, вопрос политической воли. Я не видел никаких доказательств подготовки к ядерному удару. Если бы были, я бы знал", — привело медиа слова Буданова.

Ядерный удар — детали угроз РФ

Отметим, 12 мая, на третьи сутки после парада на Красной площади, президент Владимир Путин высказался о возможностях ядерного оружия РФ. Глава Кремля заявил, что ВС РФ провели испытания ракетного комплекса "Сармат", способного запустить ракету на расстояние 35 тыс. км. Кроме того, вспомнил о ракете средней дальности "Орешник" на 5 тыс. км, которой уже дважды били по Украине. Путин заверил, что на эту ракету, при необходимости, без проблем установят ядерную боеголовку. Во время выступления на заседании Минобороны также речь шла о ядерной подводной лодке "Посейдон" и ядерной ракете с ядерным реактором "Буревестник": Путин повторил, что аналогов такому оружию в мире нет.

Между тем накануне 9 мая российские пропагандисты опубликовали видео, на котором угрожали ударом "Орешника" по центру Киева. Уверяли, что атакуют здание Кабмина, Верховной рады, резиденцию президента. После этого появился комментарий Международного разведывательного сообщества InformNapalm. OSINTеры заверили, что ядерного удара не будет, поскольку в зону поражения попадет посольство Китая — страны-союзника РФ.

Напоминаем, 13 мая начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко объяснил, почему Путин заговорил об "Орешнике с ядерной боеголовкой.