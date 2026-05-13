"Применяет ее раз в несколько лет": почему Путин заговорил о развертывании ракет "Сармат", — Коваленко

Заявления президента России Владимира Путина об успешном испытании и развертывании межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат" связаны с отсутствием реальных успехов российской армии на поле боя в Украине.

12 мая Путин анонсировал постановку на боевое дежурство ракет "Сармат" в пределах Красноярского края РФ до конца 2026 года, а также сообщил о возможности установки ядерного заряда на ракету "Орешник". Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко объяснил в комментарии изданию LIGA.net, почему сейчас прозвучали эти заявления.

По мнению главы ЦПД, угрозы "Сарматом" являются больше информационным оружием со стороны РФ, чем реальной угрозой для Украины.

"Сармат" — это больше информационное оружие, чем реальное. И Москва стабильно раз в несколько лет его применяет. Потому что по факту с ним есть реальные проблемы", — отметил Коваленко.

Он напомнил, что в РФ разрабатывают "Сармат" еще начиная с 2009 года. Планировалось, что комплекс возьмут на вооружение еще в 2018 году, однако с тех пор сроки постоянно менялись. В конце концов россиянам удалось формально поставить ракету на вооружение только в сентябре 2023 года, когда состоялось первое полноценное испытание. Однако через год состоялось несколько попыток запуска "Сармата", которые потерпели неудачу.

Учитывая упомянутые нюансы, глава ЦПД считает, что заявления Путина не стоит "делать событием". Подобная риторика Кремля лишь свидетельствует о том, что из-за неудач ВС РФ на фронте россиянам нечем больше запугивать Украину.

"Просто сейчас Россия не имеет успехов на фронте и нужно чем-то пугать", — отметил Коваленко.

РФ уже в который раз "ставит на дежурство" комплекс "Сармат"

В октябре 2025 года Путин в очередной раз выступил с заявлением, что РФ вот-вот поставит на боевое дежурство ядерный комплекс "Сармат". Фокус писал, что по состоянию на тогда эти обещания звучали уже пятый год подряд.

Однако реальность оказалась совсем другой. Во время очередного испытания 21 сентября 2024 года ракета взорвалась прямо в шахте. Как свидетельствуют открытые данные, ранее успешным был только пуск 20 апреля 2022 года.

