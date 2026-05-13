"Застосовує її раз на декілька років": чому Путін заговорив про розгортання ракет "Сармат", — Коваленко

Заяви президента Росії Володимира Путіна про успішне випробування та розгортання міжконтинентальних балістичних ракет РС-28 "Сармат" пов'язані з відсутністю реальних успіхів російської армії на полі бою в Україні.

12 травня Путін анонсував поставлення на бойове чергування ракет "Сармат" у межах Красноярського краю РФ до кінця 2026 року, а також повідомив про можливість встановлення ядерного заряду на ракету "Орєшник". Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко пояснив у коментарі виданню LIGA.net, чому зараз пролунали ці заяви.

На думку глави ЦПД, погрози "Сарматом" є більше інформаційною зброєю з боку РФ, аніж реальною загрозою для України.

"Сармат" — це більше інформаційна зброя, ніж реальна. І Москва стабільно раз на декілька років її застосовує. Бо по факту з нею є реальні проблеми", — зауважив Коваленко.

Він нагадав, що в РФ розробляють "Сармат" ще починаючи з 2009 року. Планувалося, що комплекс візьмуть на озброєння ще у 2018 році, однак з того часу терміни постійно змінювалися. Зрештою росіянам вдалося формально поставити ракету на озброєння тільки у вересні 2023 року, коли відбулося перше повноцінне випробування. Проте через рік відбулося кілька спроб запуску "Сармата", які зазнали провалу.

Зважаючи на згадані нюанси, глава ЦПД вважає, що заяви Путіна не варто "робити подією". Подібна риторика Кремля лише свідчить про те, що через невдачі ЗС РФ на фронті росіянам немає більше чим залякувати Україну.

"Просто зараз Росія не має успіхів на фронті і потрібно чимось лякати", — зазначив Коваленко.

РФ вже вкотре "ставить на чергування" комплекс "Сармат"

У жовтні 2025 року Путін вкотре виступив із заявою, що РФ от-от поставить на бойове чергування ядерний комплекс "Сармат". Фокус писав, що станом на тоді ці обіцянки лунали вже п'ятий рік поспіль.

Проте реальність виявилася зовсім іншою. Під час чергового випробування 21 вересня 2024 року ракета вибухнула просто у шахті. Як свідчать відкриті дані, раніше успішним був лише пуск 20 квітня 2022 року.

