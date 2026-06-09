Война пошла не по плану: депутат РФ призвал Путина ударить "ядеркой" по Украине (видео)

В России прозвучало очередное заявление с призывом применить ядерное оружие против Украины. Депутат Законодательной ассамблеи Санкт-Петербурга Виктор Петров во время выступления перед коллегами фактически признал, что война, развязанная Кремлем, развивается не по сценарию, на который рассчитывало российское руководство.

Об этом сообщило белорусское независимое медиа NEXTA Live, которое опубликовало видео выступления политика в своем Telegram-канале.

Во время заседания россиянин обратился к депутатам с предложением инициировать обращение к президенту РФ Владимиру Путину о применении ядерного оружия против Украины. В своей речи он повторял распространенные российской пропагандой тезисы о причинах начала войны и обвинял украинское руководство в якобы враждебных действиях против России.

В то же время наибольший резонанс вызвала другая часть его выступления. Российский депутат прямо заявил, что "все пошло не так, как планировалось". Что интересно, эта фраза противоречит официальной риторике Кремля, представители которого регулярно заявляют об успехах российской армии на фронте и выполнении поставленных задач.

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Однако, по мнению Петрова эту "неудачу" можно исправить, и, в частности, применение ядерного оружия могло бы заставить украинские власти согласиться на подписание мирных договоренностей и завершение войны.

"Как мы все помним, преступный режим Зеленского, который погряз в русофобии и антикоммунизме, под патронатом Евросоюза напал на нашу Родину с целью установить бандитский, бандеровский режим. Поэтому наш президент Владимир Путин был вынужден начать специальную военную операцию. Но, к сожалению, все пошло не так, как планировалось. Поэтому считаю, что вы, депутаты, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и нанести им удар по сторонникам Бандеры и Шухевича, что заставит руководство Украины подписать мирные соглашения и завершить войну", — рассказывает он на видео.

Чем завершилось выступление политика — неизвестно. Согласно обнародованному видео, во время речи ему выключили микрофон, из-за чего дальнейшие заявления депутата не попали в запись.

Ранее политолог и кандидат политических наук Игорь Рейтерович предполагает, что РФ может ограничиться демонстративными угрозами или показательным подрывом ядерного заряда, однако стоит понимать — Китай категорически негативно относится к любому применению ядерного оружия.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказывал, что, в целом, РФ имеет технические возможности в любой момент нанести ядерный и неядерный удар по Украине. И все же сегодня он не видит признаков, что Путин действительно готов к таким действиям.