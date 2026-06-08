Ядерное оружие или террор: политолог объяснил, на что на самом деле способен Путин

Эксперт считает, что у Путина крайне мало методов, чтобы реально повлиять на ситуацию с войной в Украине. Ведь официальная мобилизация будет малоэффективной, применение ядерного оружия маловероятно, а использовать весь свой запас ракет РФ не может из-за "угрозы" коллективного Запада и НАТО.

Политолог и кандидат политических наук Игорь Рейтерович предположил, что будет делать в таком случае Владимир Путин. Он пояснил "24 Каналу", что кремлевский диктатор наиболее вероятным сценарием остается усиление воздушного террора против гражданского населения Украины.

Эксперт считает, что Путин будет продолжать воздушный террор

Всеобщая мобилизация в России вполне вероятна, ведь слухи о ней ходят уже несколько месяцев. Но Рейтерович считает на поле боя это эффекта не даст.

"У Путина нет дополнительных инструментов влияния на ситуацию. Есть конечно, там мобилизация, об этом много очень говорят. Имеется в виду не та, которая происходит сейчас, когда они за деньги просто набирают людей, а мобилизация, которую они объявят официально. Но даже у многих абсолютных сторонников Путина есть сомнения в том, что это может привести к какому-то эффекту", — сказал эксперт.

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По его мнению мобилизовать в России могут 100-200 тысяч, но их надо научить и "одеть" и вооружить.

"Автоматы они им, конечно, в руки могут дать, но возникает вопрос, как их просто доставить даже на линию фронта, на чем они будут передвигаться. Я сейчас не о железной дороге, я сейчас о том, что будет собственно на фронте. И поэтому этот инструмент мобилизации, он является не сильно эффективным, который Путин может применить", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, из-за выборов, которые должны состояться в России осенью, Путин на мобилизацию не пойдет, ведь выборы в авторитарном государстве — это всегда определенный элемент подтверждения доверия: "Раньше был своеобразный консенсус, вы рисуете, что хотите, потому что вы нас не трогаете, то теперь такого консенсуса не будет. Путин вообще этот консенсус нарушил уже в определенной степени, который там существовал".

Впрочем мобилизация в России может быть скрытой.

По словам эксперта, Путин может усилить удары по Украине, но запас ракет небезграничен, а Российская Федерация, которая считает своими стратегическими противниками НАТО и США, не может использовать все запасы.

"Могут быть очередные угрозы использования ядерного оружия, но, опять же, не на поле боя, потому что это не будет иметь никакого эффекта. Могут взорвать в чистом поле, как демонстрацию способности это сделать. Я думаю, что у них есть разные сценарии, но позиция Китая однозначно негативная по отношению к использованию ядерного оружия", — считает Рейтерович.

Политолог считает, что все заявления и угрозы со стороны Кремля — это попытка получить хоть что-то, поскольку Путин понимает, что дальше ситуация может только ухудшаться.

Впрочем, он не исключает, что Путин может атаковать страны Балтии, которые в НАТО, чтобы "подергать тигра за усы". Он считает, что "зеленые человечки" могут зайти на территорию этих стран, а пока НАТО будет реагировать, "откатиться назад". Тем более, что сейчас нет уверенности, что США и Дональд Трамп будут реагировать на подобные угрозы.

Напомним, ранее эксперты анализировали поведение Путина на ПМЭФ и считают, что он теряет связь с реальностью. Паттерны поведения главы Кремля с президентом США Дональдом Трампом наталкивают экспертов на неприятные выводы.

Зеленский обращался к Путину в открытом письме, но россиянин отказался от встречи, которую в очередной раз предлагал украинский президент. Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Путин "упустил свой шанс".