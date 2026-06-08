Ядерна зброя чи терор: політолог пояснив, на що насправді здатен Путін

Експерт вважає, що у Путіна вкрай мало методів, аби реально вплинути на ситуацію із війною в Україні. Адже офіційна мобілізація буде малоефективною, застосування ядерної зброї є малоймовірним, а використати увесь свій запас ракет РФ не може через "загрозу" колективного Заходу та НАТО.

Політолог та кандидат політичних наук Ігор Рейтерович припустив, що робитиме в такому разі Володимир Путін. Він пояснив "24 Каналу", що кремлівський диктатор найбільш імовірним сценарієм залишається посилення повітряного терору проти цивільного населення України.

Експерт вважа, що Путін буде продовжувати повітряний терор

Загальна мобілізація в Росії цілком ймовірна, адже чутки про неї ходять вже кілька місяців. Але Рейтерович вважає на полі бою це ефекту не дасть.

"У Путіна немає додаткових інструментів впливу на ситуацію. Є звісно, там мобілізація, про це багато дуже говорять. Мається на увазі не та, яка відбувається зараз, коли вони за гроші просто набирають людей, а мобілізація, яку вони оголосять офіційно. Але навіть у багатьох абсолютних прибічників Путіна є сумніви в тому, що це може призвести до якогось ефекту", – сказав експерт.

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На його думку мобілізувати в Росії можуть 100-200 тисяч, але їх треба навчити та "одягнути" і озброїти.

"Автомати вони їм, звісно, в руки можуть дати, але виникає питання, як їх просто доставити навіть на лінію фронту, на чому вони будуть пересуватися. Я зараз не про залізницю, я зараз про те, що буде власне на фронті. І тому цей інструмент мобілізації, він є не сильно ефективним, який Путін може застосувати", — підкреслив експерт.

На його думку, через вибори, які мають відбутись у Росії восени, Путін на мобілізацію не піде, адже вибори в авторитарній державі – це завжди певний елемент підтвердження довіри: "Раніше був своєрідний консенсус, ви малюєте, що хочете, бо ви нас не чіпаєте, то тепер такого консенсусу не буде. Путін взагалі цей консенсус порушив вже певною мірою, який там існував".

Втім мобілізація в Росії може бути прихованою.

За словами експерта, Путін може посилити удари по Україні, але запас ракет небезмежний, а Російська Федерація, яка вважає своїми стратегічними супротивниками НАТО та США, не може використати всі запаси.

"Можуть бути чергові погрози використання ядерної зброї, але, знову ж таки, не на полі бою, бо це не буде мати ніякого ефекту. Можуть підірвати в чистому полі, як демонстрацію спроможності це зробити. Я думаю, що в них є різні сценарії, але позиція Китаю однозначно негативна стосовно використання ядерної зброї", – вважає Рейтерович.

Політолог вважає, що всі заяви та погрози з боку Кремля – це спроба отримати хоч щось, оскільки Путін розуміє, що далі ситуація може тільки погіршуватися.

Втім він не виключає, що Путін може атакувати країни Балтії, які в НАТО, аби "посмикати тигра за вуса". Він вважає, що "зелені чоловічки" можуть зайти на територію цих країн, а поки НАТО реагуватиме, "відкотитись назад". Ти паче, що зараз немає впевненості, що США та Дональд Трамп реагуватимуть на подібні загрози.

Нагадаємо, раніше експерти аналізували поведінку Путіна на ПМЕФ та вважають, що він втрачає зв'язок з реальністю. Патерни поведінки глави Кремля з президентом США Дональдом Трампом наштовхують експертів на неприємні висновки.

Зеленський звертався до Путіна у відкритому листі, але росіянин відмовився від зустрічі, яку вкотре пропонував український президент. Голова МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що Путін "змарнував свій шанс".