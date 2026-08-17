Смерть старого порядку: світ переходить в нову небезпечну еру "ядерної гонки" — WP

Зростання побоювань щодо надійності гарантій безпеки США змушує Південну Корею та Японію відкрито розглядати створення власної ядерної зброї. На тлі посилення тиску КНР і КНДР це може змінити баланс стримувань у світі.

"Годинник Судного дня" зараз показує 85 секунд до півночі — це найближча до символічного апокаліпсису позначка за всю історію. Про це йдеться в редакційному матеріалі видання The Washington Post.

Журналісти пишуть, що США та Росія, на які припадає близько 86% світового ядерного арсеналу, вперше з 1972 року залишилися без чинного договору про обмеження стратегічних озброєнь. У лютому завершився термін дії New START, підписаного у 2010 році та продовженого у 2021-му. Дональд Трамп заявляв про намір укласти нову угоду.

Водночас стара система двостороннього контролю вже недостатньо для багатополярного світу. Китай, який має 600 ядерних боєголовок, швидко нарощує арсенал і не погоджується на переговори зі США та Росією, а КНДР уже має 50+ боєголовок і має матеріали на виробництво нових.

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На цьому тлі Південна Корея та Японія дедалі активніше обговорюють можливість створення власної ядерної зброї через сумніви в надійності американських гарантій безпеки. Прихильники поширення ядерної зброї стверджують, що поява ядерного паритету між Японією, Південною Кореєю, Китаєм і Північною Кореєю може посилити стримування та навіть дозволити США скоротити військову присутність у регіоні.

РФ, Китай і КНДР змінюють баланс і сприяють можливій появі "ядерки" в Токіо та Сеулі Фото: РИА Новости

ЗМІ нагадує, що саме під час холодної війни ядерні держави уникнули прямої ядерної війни, а арсенали Індії та Пакистану могли стримати ескалацію їхніх конфліктів. Однак противники такої логіки попереджають: чим більше держав отримають ядерну зброю, тим вищим буде ризик випадкового запуску або помилкового рішення.

Повноцінне глобальне ядерне роззброєння, як йдеться в матеріалі, наразі виглядає малоймовірним, тому експерти пропонують зосередитися хоча б на заходах зі зниження ризику конфлікту. Йдеться про попередження інших держав про ракетні випробування та масштабні навчання, прозорість щодо ядерних арсеналів, міжнародні інспекції та створення прямих "гарячих ліній" між військовими всіх ядерних держав, включно з Китаєм.

"Сорок років тому, у жовтні, президент США Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов були впритул до домовленості про повне знищення всієї ядерної зброї. Це вікно можливостей давно зачинилося. Але поступові кроки все ще можуть повернути стрілки "Годинника Судного дня" назад", — резюмується в редакційному матеріалі видання.

Раніше Фокус повідомляв про те, як в ООН попередили про новий ризик ядерного тероризму. В ООН зазначили, що нові технології, на кшталт безпілотників і ШІ, збільшують ризик тероризму.

Згодом стало відомо, що стримує Путіна від ядерного удару по Україні. Очільник Кремля Володимир Путін навряд чи наважиться застосувати ядерну зброю проти України, оскільки це може не змінити перебіг війни, але спровокувати значно жорсткішу реакцію Заходу.