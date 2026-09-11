Росія погрожує Литві ядерною зброєю: подробиці

У Литві планують скасувати заборону на розміщення ядерної зброї. Для цього потрібно ухвалити поправку до Конституції країни. Таке рішення пояснюють тим, що стаття про заборону розміщення зброї масового знищення більше не відповідає геополітичній реальності.

Рішення Вільнюса викликало дуже бурхливу реакцію в Росії. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що це стане "дуже серйозним етапом ескалації", пише "РІА Новини".

Пєсков повідомив, що ядерна зброя, розміщена в Литві, спрямована проти когось. Очевидно, що на захід ця зброя спрямована не буде, вона буде спрямована на схід, тобто на Росію, підкреслив прес-секретар.

"І якщо на території буде ядерна зброя, націлена на нас, то, відповідно, територія цієї країни також опиниться під прицілом нашої ядерної зброї", — сказав Пєсков.

Він не перший, хто переймається через наявність ядерної зброї на території суверенної держави.

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Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявляв, що це "бездумна й самогубна політика", а Литва "грає з вогнем".

"Чи хочуть литовські законодавці перетворити територію своєї країни на мішень для сил стратегічного стримування Росії? У такому разі вони продають русофобам інтереси безпеки свого народу. Якщо Сейм Литви ухвалить таке рішення, він порушить режим балансу нерозповсюдження ядерної зброї та створить абсолютно непотрібні ризики у сфері стратегічної стабільності", — повідомив Слуцький.

Ядерна зброя в Литві — що відомо

Комітет Сейму з питань правопорядку, засідання якого відбулося 9 вересня, підтримав ініціативу щодо виключення зі Конституції статті 137, яка забороняє розміщення ядерної зброї в Литві.

Сейм планує цієї зими ухвалити поправку до Конституції та вилучити з основного закону країни положення про заборону зброї масового знищення на території країни.

Наразі стаття 137 Конституції передбачає, що на території Литви не може бути зброї масового знищення та військових баз іноземних держав.

Спікер Сейму Юозас Олекас заявив, що це положення більше не відповідає геополітичній реальності. За його словами, пріоритетом держави в нинішній геополітичній ситуації є збереження миру, і для цього важливе стримування, найефективнішим з яких є ядерна зброя.

За словами голови Сейму, Литва з таким конституційним обмеженням "виглядає як біла ворона в контексті НАТО".

Для внесення змін до основного закону країни необхідно, щоб щонайменше 94 із 141 парламентарія двічі проголосували за цю зміну з інтервалом у три місяці.

Дискусії щодо розміщення ядерної зброї також підігріваються ідеєю, висунутою в березні президентом Франції Еммануелем Макроном, щодо створення нової європейської схеми ядерного стримування, в рамках якої партнери могли б тимчасово розміщувати французькі стратегічні військово-повітряні сили з ядерною зброєю.

Також Литва веде переговори зі Сполученими Штатами щодо можливого розміщення американської ядерної зброї на території країни, заявив міністр національної оборони Робертас Каунас. За його словами, Литва "однозначно не збирається залишатися осторонь".

"Як і будь-яка країна, Литва повинна захищати свою незалежність і безпеку в часи кризи. А в часи кризи, або, скажімо так, навіть під час війни, нам, ймовірно, слід використовувати всі можливі засоби, які можуть надати НАТО та ядерний арсенал Сполучених Штатів або Франції", — зазначив міністр.

Каунас наголосив, що в мирний час у Литві ніхто не говорить про застосування будь-якої зброї масового ураження.

Нагадаємо, раніше "Фокус" повідомляв, що посилення побоювань щодо надійності гарантій безпеки з боку США змушує Південну Корею та Японію відкрито розглядати можливість створення власної ядерної зброї.

Раніше в ООН попередили про нову загрозу ядерного тероризму. В ООН зазначили, що нові технології, такі як безпілотники та штучний інтелект, підвищують ризик тероризму.