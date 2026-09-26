США виявили ще одного потенційного учасника "ядерного клубу": що з'ясували американці

Розвідувальна спільнота США передала Конгресу засекречені документи, в яких стверджується, що Саудівська Аравія не виключає можливості розробки власної ядерної зброї. У Вашингтоні переконані, що надані докази є достатніми.

Ця оцінка розвідки посилила занепокоєння частини законодавців щодо угоди Трампа про допомогу Ер-Ріяду в розбудові цивільної ядерної програми, яку вони вважають потенційним шляхом до створення ядерної зброї та поштовхом до гонки озброєнь на Близькому Сході. Про це повідомляє The Washington Post.

Угода, укладена в липні, дозволяє американському бізнесу запустити ядерно-енергетичні проєкти в Саудівській Аравії вартістю десятки мільярдів доларів. Тоді як адміністрація Трампа розраховує таким чином зміцнити американсько-саудівські відносини та не допустити співпраці королівства з Росією й Китаєм.

Проблема, на думку демократів, у тому, що угода відкриває шлях до збагачення урану в Саудівській Аравії аж до майже 20%. Це той показник рівня, який відносно швидко можна довести до збройного застосування.

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"Цією угодою адміністрація Трампа відходить від прецеденту, погоджуючись на м’якші обмеження та поступаючись вимогам Саудівської Аравії, погоджуючись на процес, який майже напевно дозволить Ер-Ріяду придбати засоби для збагачення урану та, можливо, розробки ядерної зброї", — йдеться в заяві.

Група сенаторів-демократів на чолі з Едом Марки та Джеффом Мерклі у листі до держсекретаря Марко Рубіо звинуватила адміністрацію в тому, що вона відступає від попередньої практики, послаблює обмеження та фактично йде на поступки саудівським вимогам. Мерклі в коментарі виданню назвав саудівські запевнення "цілковитою нісенітницею", зауваживши: якби Ер-Ріяд справді відмовився від намірів створити ядерну зброю, він погодився б відмовитися й від права на власне збагачення урану та переробку палива, а також прийняв би масштабні інспекції МАГАТЕ.

Адміністрація Трампа вважає, що загрози створення саудитами ядерки є перебільшеним страхом Фото: The White House

Держдепартамент у офіційній заяві відомство наголосило, що США "не підтримують і не підтримуватимуть" саудівську програму ядерної зброї, назвавши угоду "проактивним і реалістичним підходом" до розширення співпраці в галузі ядерної енергетики за збереження максимально суворих можливих стандартів нерозповсюдження. Сама Саудівська Аравія прямо на запитання видання не відповіла, натомість переславши попередню заяву міністра енергетики Абдулазіза бін Салмана про те, що програма буде "мирною" і розроблятиметься з "найвищим рівнем відповідальності та прозорості".

Додатковим занепокоєнням є те, що угода не вимагає від Ер-Ріяда приєднання до так званого "Додаткового протоколу" МАГАТЕ, який надає агентству доступ до всіх етапів паливного циклу й дослідницьких об'єктів. Без цього, за словами експертів, перевірити, чи не розробляє Саудівська Аравія таємно ядерну зброю на незадекларованих об'єктах, буде неможливо.

Група з 20 експертів з нерозповсюдження, включно з колишнім генеральним директором МАГАТЕ Гансом Бліксом, назвала таку ситуацію неприпустимою саме для країни, яка прагне отримати можливості виробництва розщеплюваного матеріалу і раніше погрожувала розробкою ядерної зброї. Йдеться про заяву спадкового принца Мохаммеда бін Салмана 2018 року про те, що Ер-Ріяд створить ядерну зброю, якщо це зробить Іран.

Частина демократів сподівається заблокувати угоду законодавчо протягом тримісячного періоду розгляду Конгресом, однак без підтримки двома третинами голосів Трамп зможе накласти вето, і угода набуде чинності в початковому вигляді. Більшою перешкодою може стати наполягання самого Трампа на тому, щоб Саудівська Аравія нормалізувала відносини з Ізраїлем як умову угоди — за словами високопоставленого посадовця адміністрації, ця вимога залишається непохитною, хоча аналітики вважають малоймовірним, що Ер-Ріяд піде на це, поки уряд Ізраїлю продовжує виключати створення палестинської держави.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Росія погрожує Литві ядерною зброєю. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що це стане "дуже серйозним етапом ескалації".

Згодом стало відомо, що Північна Корея побудувала новий об'єкт зі збагачення урану. Нова двоповерхова будівля у ядерному центрі в Йонбйоні здатна вмістити до 28 каскадів центрифуг.