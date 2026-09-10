Нарощує виробництво: Північна Корея побудувала новий об'єкт зі збагачення урану, — МАГАТЕ (фото)

Північна Корея нещодавно побудувала новий об'єкт для збагачення урану на своєму головному ядерному майданчику в Йонбйоні. Нова двоповерхова будівля здатна вмістити до 28 каскадів центрифуг.

Окрім того, КНДР розпочала експлуатувати розширену прибудову на своєму збагачувальному об'єкті в Кансоні. Про це 9 вересня повідомило агентство Reuters з посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Звіт від 28 серпня зроблений з орієнтацією на супутникові знімки та матеріали з відкритих джерел, включаючи фотографії, опубліковані державними ЗМІ Північної Кореї, оскільки МАГАТЕ не мало можливості відправити своїх інспекторів до країни ще від 2009 року. Коли експерти порівняли супутникові знімки, то ідентифікувало нову будівлю в Йонбйоні як другий об'єкт зі збагачення урану на цій території.

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Супутниковий знімок нового ядерного об'єкта КНДР у Йонбйоні Фото: Reuters

Фотографії у ЗМІ, зроблені під час червневого візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина, вказують на те, що каскади центрифуг встановлені як на верхньому, так і на нижньому поверхах головної будівлі. Фахівці пишуть у звіті, що загалом таких каскадів, продемонстрованих на кадрі, може вміститися тут до 28.

Кім Чен Ин під час візиту на об'єкт у червні

Також фахівці дійшли висновку у звіті про те, що є ознаки, які вказують на початок роботи у січні на об'єкті зі збагачення урану в Кансоні, неподалік Пхеньяна. Йдеться про прибудову, зведену у 2024 році.

"Поточна експлуатація збагачувальних установок у Кансоні та Йонбйоні, а також повідомлення про подальше розширення виробництва КНДР збройового ядерного матеріалу викликає серйозне занепокоєння" заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

МАГАТЕ також заявило, що розвиток ядерної програми Північної Кореї порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, на початку вересня постійний представник Південної Кореї при ООН Чжу Хун Са під час засідання Генеральної асамблеї ООН заявив, що співпраця РФ і КНДР затягує війну в Україні.

Також у серпні заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі CNN заявив, що КНДР перекинула до Росії тисячі своїх військовослужбовців.