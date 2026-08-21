КНДР перекинула до РФ тисячі військових: серед них оператори дронів для ударів по Україні, — ГУР

Північна Корея відправила до Росії новий контингент із 8500 військових, серед яких є близько 400 операторів безпілотників. За даними української розвідки, їхні дрони можуть використовувати для розвідки та ударів по цілях в Україні.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі CNN.

За його словами, північнокорейські військові переважно перебувають у Курській області, а також серед них є близько 1000 інженерів і саперів.

Скібіцький зазначив, що оператори дронів уже мають досвід, отриманий під час попередніх розгортань північнокорейських військ. Очікується, що вони використовуватимуть безпілотники для спостереження та атак по цілях на території України.

За даними української розвідки, північнокорейські військові не мають брати безпосередню участь у боях на території України. Їх можуть залучати для посилення тилових позицій Росії, що дозволить російським військовим вивільнити сили для наступальних дій.

Відео дня

Загалом, за словами Скібіцького, близько 25 тисяч північнокорейських військових уже були відправлені або пройшли ротацію через Росію. Перше розгортання відбулося у Курській області у жовтні 2024 року.

Окремо Скібіцький заявив про допомогу КНДР Росії з балістичними ракетами. За його словами, до серпня минулого року Північна Корея передала щонайменше 150 ракет KN-23 або KN-24, а ще 120 ракет були обіцяні.

Водночас сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон назвала повідомлення про можливе відправлення до Росії ще десятків тисяч військових “безпідставним самовигаданим сценарієм”.

Нагадаємо, раніше ISW повідомляв, що Росія посилює балістичні удари по Україні за допомогою ракет із КНДР. За даними ГУР, станом на липень 2026 року РФ отримала близько 50 північнокорейських ракет KN-23, KN-24 і KN-30.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея передала Росії близько 50 балістичних ракет KN-23, KN-24 і KN-30. Російські війська вже застосовували ракети KN-23 та KN-24 для ударів по Україні.

Нагадаємо, 19 серпня KCNA повідомило про реакцію сестри Кім Чен Ина на заяву Володимира Зеленського щодо відправки військових КНДР до Росії.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Північна Корея допомагає Росії у війні проти України.