Кім Є Чон, сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, спростувала заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Пхеньян планує надіслати до Росії до 50 000 додаткових військовослужбовців для війни проти України.

Кім Є Чон, яка відповідає за пропаганду в КНДР і вважається правою рукою свого брата, заявила, що твердження Володимира Зеленського "безпідставні", повідомляє KCNA.

"Користуючись нагодою, чітко уточнюємо: версія кліки Зеленського про "додаткове відправлення" нашої армії — це сфабрикована чутка з Києва, яка не має жодних підстав. Повна відповідальність за виникнення та затягування ситуації в Україні лежить на США та Заході, які створили передумови та й надалі забезпечують умови", — заявила сестра Кіма.

Вона повторила, що вся співпраця між КНДР і РФ послідовно ґрунтується на Договорі про всеосяжне стратегічне партнерство між обома сторонами, який "відповідає цілям і принципам Статуту ООН та є закономірною сферою реалізації суверенних прав".

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"КНДР, відповідно до союзницького характеру договору між КНДР і РФ, постійно зосереджується на виконанні своїх обов’язків як члена союзу та виявляє безмежну відповідальність", — заявила Кім.

Президент України раніше повідомив, що Пхеньян знову відправляє солдатів на допомогу своєму союзнику — Росії. І закликав Південну Корею допомогти Україні з ППО.

Кім Є Чон також заявила, що відповідальність за спалах та затягування української кризи повністю лежить на Сполучених Штатах та Заході.

"Останнім часом міжнародна ситуація стає дедалі непередбачуванішою та заплутанішою, що поглиблює геополітичну кризу в усіх куточках світу. Це викликає серйозну стурбованість міжнародної спільноти, яка прагне миру та стабільності", — заявила вона.

Сестра Кіма також згадала про війну на Близькому Сході та військові навчання в Японії, які в Пхеньяні вважають провокацією. А, говорячи про Україну, заявила, що "колективний Захід, ведучи проксі-війну за допомогою України, намагається примусити Росію до стратегічної поразки". І саме тому, на думку Пхеньяну, через "безрозсудні конфронтаційні спроби Заходу затяжний характер збройного конфлікту перейшов у більш серйозну фазу".

"Загроза безпеці з боку США та Заходу, яка систематично зростала після закінчення холодної війни проти Росії, є основним чинником нинішньої кризи в Україні — така наша думка, і наша позиція залишається незмінною. Не можна очікувати кращого майбутнього для Європи незалежно від основних інтересів та волі РФ", — заявила Кім Є Чжон.

На думку сестри Кім Чен Ина, яка відображає офіційну позицію Північної Кореї, "лише усунення першопричини конфлікту є основним ключем до подолання кризи в Україні та забезпечення тривалого й сталого миру в регіоні".

А Пхеньян "повністю підтримує справедливі дії уряду та народу РФ, спрямовані на захист суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності держави".

Кім Є Чон завершила свою промову тим, що саме США "становлять найбільшу загрозу", і хоча її брат "особисто має позитивні спогади та почуття щодо Трампа", а відносини між двома лідерами, "як і раніше, хороші", але ворожа політика США та їхніх сателітів щодо КНДР не змінилася.

У 2024 році Північна Корея направила до Курської області Росії близько 14 000 військовослужбовців у рамках всеосяжної угоди про стратегічне партнерство, укладеного під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Пхеньяну в червні 2024 року.

Згідно з українськими та незалежними оцінками, Пхеньян також поставив Росії мільйони артилерійських і мінометних снарядів, балістичних ракет, далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що у КНДР урочисто поховали солдатів, які загинули в Україні, і навіть побудували музей.

Тим часом у Росії вже цілком відкрито пропонують найняти трудові бригади жінок із Північної Кореї. Особливо наголошується, що вони "дуже працездатні".