Дуже працездатні й дешеві: у РФ пропонують "на продаж" бригади жінок із КНДР

Росія ввозить бригади жінок із КНДР. Аутсорсингова компанія почала пропонувати російським підприємствам робочу силу з Північної Кореї. Пропозиція дуже "вигідна": працівниці Кім Чен Ина працюють без вихідних 24 години на добу.

Це оголошення, як і безліч інших, розміщено на сайті "Авіто". Фокус перевірив цю інформацію. Виявилося, що працівники з Північної Кореї дуже популярні в Москві, Підмосков’ї та Санкт-Петербурзі. Найняти можна як чоловіків, так і жінок, причому "оптом". У чоловіків умови кращі.

Про те, що Кім Чен Ин відправляє власний народ до РФ — як на війну, так і на низькокваліфіковані роботи, — було відомо вже давно. Але зазвичай мова йшла про чоловіків. На те, що тепер жінок із КНДР відправляють працювати до Росії, звернуло увагу видання "Обережно, новини".

Жінок із КНДР відправляють на роботу до Росії Фото: Осторожно, новости

Йдеться про готові бригади з 40 осіб, яких можна залучити до роботи на конвеєрних лініях, у швейних цехах, у сільському господарстві або при приготуванні їжі. За словами представника компанії, працівниці особливо добре проявили себе у приготуванні ролів.

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Це оголошення дійсно розміщено на російському сайті "Авіто". "Чудовий роботодавець" працює на ринку з 2023 року, його офіс розташований у центрі Москви, на Тверській вулиці.

У оголошенні зазначено, що жінки з КНДР працюють без вихідних

Жінок із КНДР пропонують найняти на низці суворих умов.

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Бригаду з 40 осіб заборонено розділяти на частини, а для проживання їм необхідно надати повністю ізольоване приміщення — окремий поверх або цілу будівлю.

Додатково легалізувати працівниць на території країни не потрібно, а працевлаштування оформлять за договором підряду.

При цьому в компанії попередили, що персонал доведеться додатково навчати.

Оплата праці — погодинна, починається від 480 рублів (близько 6 доларів).

Безперечні переваги, на які звернув увагу роботодавець, полягають у тому, що трудові бригади жінок із КНДР:

дуже працездатні, лише позитивні враження;

жодної плинності кадрів. У вас постійні працівники;

повна зайнятість — 26–28 змін на місяць по 11 годин;

відсутність сезонності;

можливі знижки.

Співрозмовник видання уточнив, що це мінімальна ставка, яку запропонували за північнокорейських жінок на одному зі складів у Московській області.

Раніше вони отримували більше, проте зараз "потреба в таких обсягах відпала".

Це далеко не єдина пропозиція на російському ринку. Пхеньян пропонує робочі бригади чоловіків, але дорожче — 1000 рублів, які працюють сім днів на тиждень "без перерв на перекури та прогулів".

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До Росії завозять бригади жінок із КНДР — реакція росіян

Новина про те, що тепер Пхеньян відправляє до Росії бригади жінок, викликала бурхливе обговорення на Telegram-каналах, присвячених мігрантам, та на форумах.

Поки одні росіяни раділи, що трудові бригади жінок із КНДР замінять "узбеків і таджиків", інші слушно зауважували, що їм платять більше, ніж "росіянам", і відбирають роботу у титульної нації.

Росіяни обурені тим, що у них забирають робочі місця

Багато хто справедливо зазначав, що Пхеньян відправляє до Росії робочі бригади фактичних рабів, які працюватимуть у режимі, з яким дуже важко конкурувати, а тому росіян просто витіснять з ринку праці: "А навіщо платити росіянам? Краще нехай корейці приїжджають за 500 рублів на годину. Ось скільки дебілоїдів цьому радіють. Тільки це вже виходить недешева робоча сила, бо їм платять більше, ніж росіянам".

"Узбеки — вільні люди, і вони вже поїхали додому", — йшлося в одній із гілок обговорення.

"Своє населення відправляють на СВО в примусовому порядку, а побутові питання вирішуватимуть гастролери. Ну хіба це не утилізація населення нашої країни? Цинізм не те що зашкалює, а стає звичним явищем з боку влади", — обурився ще один росіянин.

Росіяни побоюються, що у них відберуть робочі місця

Інші коментатори зазначили, що в їхніх містах уже повно робочих бригад із КНДР. Згадувалися Москва, Санкт-Петербург, а також інші регіони Росії.

"Я живу на Піскаревці, у Санкт-Петербурзі часто бачу, як о 20:00 вони кудись йдуть строєм по двоє, тримаючись за руки, наче в дитячому садку".

"Вони вже давно працюють на птахофабриках по всій країні, і їм платять удвічі менше… Їм взагалі заборонено спілкуватися з ким-небудь, крім бригадира-перекладача".

"Корейці — нормальні працівники, вони вже працюють у багатьох регіонах. Головна їхня перевага — у них робота в гуртожитку, ні кроку за межі периметра. У них там своя служба безпеки стежить за цим, щось на зразок КДБ".

"Нещодавно в аеропорту Владивостока зустрів таку групу — досі думаю, чому тільки дівчата, і всі одягнені в білі верхні частини та темні штани, всі однаково".

"Далекий Схід. Вони у нас давно працюють. Неагресивні, працюють швидко й якісно. Живуть у своїх гуртожитках. Старші наставники у них — комісари з погонами. Усі великі заводи їх завезли".

Трудові бригади жінок із КНДР — навіщо Росії робоча сила з Пхеньяну

Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, вважає, що північнокорейців завозять до РФ та на окуповані території України з далекосяжними цілями. На Донбасі: у Луганську, Донецьку та Маріуполі тестували модель, яку в Кремлі планують поширити на всю Росію, коли оголосять масову мобілізацію. Робоча сила з Пхеньяну замінить росіян, які й так працюють за копійки, щоб без шкоди для виробництва відправити "титульну націю" на війну.

Схема, яка у 2025 році відкрито запрацювала в Росії — аутсорсинг північнокорейських бригад для швейних фабрик, агросектора, харчового виробництва – майже дослівно повторює перелік спеціальностей, заявлений для окупованого Донбасу роком раніше. Це не обов’язково означає, що ті самі бригади фізично поїдуть саме до Донецька чи Луганська. Але це означає, що інфраструктура найму, посередники та вартість вже готові – і територіальне розширення цієї моделі є логічним наступним кроком.

"Північнокорейська бригада — це закрита, контрольована та дисциплінована робоча сила, яку не потрібно "інтегрувати" через соціальні програми чи паспортизацію, і переміщення якої узгоджується безпосередньо між Москвою та Пхеньяном — без публічного політичного супроводу, властивого іншим напрямкам трудової міграції", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Кім Чен Ин уже відправив до Росії нову групу солдатів. Зараз вони проходять навчання.

Також "Фокус" розповідав, як Пхеньян відправляє жінок до Китаю для роботи в індустрії розваг, тоді як китайці їздять на екскурсії, розглядаючи Північну Корею з безпечної відстані.