Кім Чен Ин збагатився на 22 мільярди доларів: як війна в Україні підняла КНДР "з колін"

У розпорядженні північнокорейського диктатора Кім Чен Ина зараз більше коштів, ніж будь-коли за 15 років його перебування при владі. Проти нього введено санкції, але він знайшов джерело доходу у своєму російському колезі Володимирі Путіні, якому постачає зброю та солдатів для "м’ясних штурмів". Тепер Кім менше залежить від Китаю і виходить на світову арену як торговець зброєю.

Згідно з аналізом Bloomberg Economics, що ґрунтується на урядових даних про торгівлю та розвідувальній інформації, а також на зовнішніх дослідженнях основних джерел доходу, диктатура Кім Чен Ина отримала в період з 2022 по 2025 рік до 22 мільярдів доларів доходу з-за кордону.

Ця історична сума майже в чотири рази перевищує обсяг, накопичений за попередні чотири роки, що сталося одразу після того, як США переконали Китай і Росію підписати санкції ООН, спрямовані на позбавлення Кіма твердої валюти для розвитку його ядерної програми. З моменту введення цих обмежень Кім Чен Ину вдалося зміцнити свій ядерний потенціал, розширити зв’язки з ключовими дипломатичними партнерами та збільшити джерела доходу.

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Кім Чен Ин заробив на Путіні мільярди доларів Фото: KCNA

Дідуся та батька Кім Чен Ина значною мірою підтримував Китай. І він сам на початку свого правління залежав від доброти "старшого брата". Але війна в Україні та потреба Володимира Путіна у снарядах радянського зразка та живій силі відкрили для Кіма небувалі можливості.

Війна в Україні та криза в Росії стали для Кім Чен Ина благом

Грошей у Північній Кореї, де ще недавно люди вмирали від голоду й сиділи без світла цілодобово, стало настільки багато, що Кім Чен Ин навіть виділив частину коштів на благоустрій Пхеньяну. Блогери та туристи відзначають, що колись порожні вулиці заповнені приватними китайськими автомобілями, а в місті будують нові квартали елітного житла.

Північна Корея голодувала ще до того, як Кім почав заробляти на Путіні Фото: Asia Press

"Північна Корея перебуває в сильнішому становищі, ніж будь-коли за останні 35 років", — заявив Андрій Ланьков, фахівець з кореєзнавства та директор консалтингової компанії Korea Risk Group. Але, за його словами, доходи від продажу зброї Росії схожі на "виграш у лотерею", а відновлена підтримка з боку глави Китаю Сі Цзіньпіна еквівалентна надійній "пенсії".

Північна Корея не оприлюднює економічні дані. Разом зі своїми партнерами уряд Кіма вживає заходів для приховування незаконної торгівлі, а це означає, що дані про доходи є приблизними і можуть занижувати або завищувати реальний прибуток. Більша частина доходів залишається за межами Північної Кореї, оскільки Кім не має доступу до міжнародної банківської системи, тоді як інші платежі, як вважається, здійснюються у вигляді передачі товарів і технологій.

Зараз у КНДР будують курорти та розвивають туризм Фото: KCNA

У будь-якому разі, цифри малюють похмуру картину режиму, який перейшов від дрібних порушень санкцій, таких як підробка валюти та контрабанда тютюну, до набагато прибутковіших видів діяльності. У результаті Північна Корея стала багатшою і набагато небезпечнішою для всього світу, насамперед для свого найближчого сусіда — Південної Кореї.

Нагадаємо, що лише у 2019 році в Ханої відбулися невдалі переговори щодо пом’якшення санкцій. А в 2020 році Кім Чен Ин зі сльозами на очах виступив із зверненням до нації під час пандемії коронавірусу, визнавши, що економічна ситуація погіршується.

Однак у 2022 році Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, і через два роки для північнокорейського диктатора відкрилося вікно можливостей. Кім Чен Ин і Путін підписали договір про взаємну оборону.

Кім Чен Ин наживається на Володимирі Путіні, якому потрібні солдати та боєприпаси

У міру того, як Москва витрачала боєприпаси, вона звернулася до Пхеньяну за рідкісним джерелом артилерії радянської епохи. Запаси озброєння Північної Кореї раптово стали цінним ресурсом, який Кім зміг конвертувати в гроші, продовольчу допомогу та передові військові технології.

Солдати КНДР тисячами гинули в Україні, у полон потрапили лише одиниці Фото: Володимир Зеленський / Instagram

За оцінками української розвідки, до кінця 2025 року Північна Корея забезпечувала до 50 % потреб Росії у часто використовуваних 122-мм та 152-мм боєприпасах. Кім Чен Ин підкріплював свої поставки снарядів солдатами, відправляючи від 16 000 до 22 000 військовослужбовців в обмін на приблизно 2000 доларів на місяць за кожного, згідно з оцінками Південної Кореї та Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Тисячі цих солдатів КНДР загинули на полі бою в Україні, а тисячі наклали на себе руки, щоб уникнути полону.

"Військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією перестало бути лише дипломатичним питанням чи питанням безпеки. Воно стало ключовим джерелом доходу, що підтримує економіку Північної Кореї", — заявив південнокорейський опозиційний депутат Кан Десік.

Північнокорейцям, які загинули в Україні, спорудили меморіал і влаштували пишні похорони Фото: KCNA

Банк Кореї прогнозує зростання економіки сусідньої країни на 3,5 % у 2025 році. Це стало третім поспіль щорічним зростанням економіки країни, хоча темпи зростання були дещо нижчими, ніж у 2024 році, коли Північна Корея показала найкращі результати з моменту посилення санкцій.

Схоже, Китай звернув на це увагу після кількох років охолодження відносин із Пхеньяном через поглиблення зв’язків із Москвою. На військовому параді в Пекіні у вересні минулого року Кім Чен Ин стояв поруч із Сі Цзіньпіном і Путіним, демонструючи дружбу між ядерними державами.

У червні обсяги торгівлі з Китаєм різко зросли, досягнувши найвищого рівня з моменту введення санкцій: Північна Корея імпортувала товарів на суму 1,2 мільйона доларів. Імпортувалися м’ячі для пінг-понгу, водні лижі, відеоігри та спортивне обладнання, таке як бігові доріжки — предмети розкоші, які, ймовірно, підпадали під санкції ООН. За повідомленнями державних ЗМІ, щомісяця по всій країні будується дедалі більше нових будинків.

Мешканці Північної Кореї в столиці тепер можуть користуватися цифровими додатками — в межах ізольованої внутрішньої мережі — для купівлі їжі або замовлення таксі, — сказав Роуен Бірд із Young Pioneer Tours, який неодноразово відвідував Пхеньян з 2012 року. І у північнокорейців з’явилися смартфони, що ще недавно здавалося фантастикою.

Однією з найяскравіших ознак трансформації Північної Кореї є нещодавно збудований багатоповерховий район у Хвасоні, Пхеньяні. Кім Чен Ин започаткував цей проєкт, що передбачає будівництво 50 000 квартир, у 2021 році, а згодом заявив, що район Хвасон може стати зразковим північнокорейським містом.

Також розвиваються такі міста:

Хамхунг — великий центр виробництва ракет та хімічної промисловості на східному узбережжі.

Чонджин — портове місто, сталеливарний центр і верф, де в травні 2025 року перекинувся північнокорейський есмінець водотоннажністю 5000 тонн під час спуску на воду.

Вонсан — це новий північнокорейський пляжний курорт на східному узбережжі. Кім Чен Ин відвідав його в червні, після того як Сі Цзіньпін пообіцяв налагодити співпрацю у сфері туризму між двома країнами.

"Північна Корея ніколи не виглядала такою сильною", — сказала Джоанна Хосаніак із Громадянського альянсу за права людини в Північній Кореї, яка займається дослідженням цієї країни вже два десятиліття. Одним із ключових показників, на який вона звернула увагу, був надлишок суден, що спостерігався в порту Намфо, головному морському порту країни.

"Навіть у 2016 році, коли було зафіксовано рекордний обсяг експорту вугілля з Північної Кореї — 22 мільйони тонн — суден було набагато менше, ніж зараз", — сказала вона.

Північна Корея з убогого радянського "заповідника" перетворилася на серйозну ядерну загрозу

Кім Чен Ин вклав мільярди доларів у стрімке нарощування ядерного потенціалу, що дозволить йому протягом наступного десятиліття зрівнятися з французькими ядерними озброєннями. Північна Корея неодноразово заявляла, що така зброя захищає країну від будь-якого нападу з боку США, наводячи як приклади Ірак, Іран та інші країни.

Кім Чен Ин і новий північнокорейський дрон Фото: ЦТАК

Керівництво Північної Кореї традиційно надавало пріоритет розвитку ядерної зброї, внаслідок чого рівень розвитку звичайних збройних сил країни залишався на рівні радянської епохи. Але тепер і ця ситуація змінилася.

За останні два роки країна представила два есмінці водотоннажністю 5000 тонн — свої найбільші бойові кораблі за всю історію, — що свідчить про значний стрибок, який ще кілька років тому було важко уявити. Принаймні одне з цих суден, судячи з усього, озброєне російським зенітним ракетним комплексом "Панцир-М", вартість якого становить близько 20 мільйонів доларів.

Передача російських технологій дозволила Північній Кореї скоротити терміни розробки зброї.

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Росія та Північна Корея, які мають крихітний сухопутний кордон протяжністю 17 кілометрів, також виробляють ударні БПЛА, які можуть "створити додаткові довгострокові ризики для безпеки в регіоні", — заявив Владислав Власюк, спеціальний посланник президента України Володимира Зеленського з питань санкцій.

Балістичні ракети з Пхеньяну, що використовуються на полі бою, "не є простими копіями російського комплексу „Іскандер“", — додав Власюк. — Північна Корея значно вдосконалила конструкцію та створила власні модифікації з характерними технічними особливостями".

Це відкриває для Кіма можливість знайти ще одне джерело доходу: покупців зброї, окрім Росії та Путіна.

Тепер Кім будує есмінці Фото: KCNA

І продаж зброї — не єдине джерело зростання доходів КНДР. За останнє десятиліття Кім Чен Ин зібрав найчисленнішу у світі армію криптошахраїв, що допомогло диверсифікувати його доходи. За даними аналітичної компанії TRM Labs, що займається блокчейн-технологіями, на хакерські угруповання, пов’язані з Пхеньяном, зараз припадає понад 70% усіх крадіжок криптовалюти у світі — порівняно з приблизно 30% у 2017 році.

За словами Ніка Карлсена, старшого слідчого з TRM Labs, викрадені кошти здебільшого відмиваються китайськими організованими злочинними угрупованнями, які отримують свою частку в обмін на відкриття "чистих" офшорних банківських рахунків у юанях або доларах.

Кім Чен Ин також активізує свої зв’язки, щоб зменшити свою дипломатичну залежність від Росії: за останній рік Пхеньян відвідали високопоставлені особи з Сінгапуру, Індонезії, Білорусі та В’єтнаму. Кім Чен Ин, якого західний світ колись вважав непередбачуваним диктатором відокремленої країни, зараз постає як непохитний лідер ядерної держави, що набирає сили.

За словами Дженні Таун, відомої експертки з питань Північної Кореї, у Північної Кореї більше немає гострої потреби вести переговори зі США чи Південною Кореєю, особливо щодо своєї цінної ядерної зброї.

"Пхеньян довів свою здатність пристосовуватися до постійних санкцій, — додала вона. — І в міру того, як міжнародне право та норми втрачають свою силу, він знаходить підтримку у своєму опорі".

Нагадаємо, днями стало відомо, що Кім Чен Ин уже відправив до Росії нову групу солдатів. Зараз вони проходять навчання.

Раніше Кім Чен Ин заявив, що не буде роззброюватися та вести переговори зі США, доки у Вашингтоні вимагають відмовитися від ядерної зброї. Також диктатор заявив, що за жодних умов не сяде за стіл переговорів із Південною Кореєю.