Ким Чен Ын стал богаче на 22 миллиарда долларов: как война в Украине подняла КНДР "с колен"

В распоряжении северокорейского диктатора Ким Чен Ына сейчас больше денежных средств, чем когда-либо за 15 лет его пребывания у власти. Против него введены санкции, но он нашел источник дохода в своем российском коллеге Владимире Путине, которому поставляет оружие и солдат для "мясных штурмов". Теперь Ким меньше зависит от Китая и выходит на мировую арену, как торговец оружием.

Согласно анализу Bloomberg Economics, основанному на данных о торговле правительства и разведывательной информации, а также на внешних исследованиях ключевых источников дохода, диктатура Ким Чен Ына получила в период с 2022 по 2025 год до 22 миллиардов долларов дохода из-за рубежа.

Эта историческая сумма почти в четыре раза превышает объем, накопленный за предыдущие четыре года, что произошло сразу после того, как США убедили Китай и Россию подписать санкции ООН, направленные на лишение Кима твердой валюты для развития его ядерной программы. С момента введения этих ограничений Ким Чен Ыну удалось укрепить свой ядерный потенциал, расширить связи с ключевыми дипломатическими партнерами и увеличить источники дохода.

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Ким Чен Ын заработал на Путине миллиарды долларов Фото: KCNA

Деда и отца Ким Чен Ына во многом поддерживал Китай. И сам он в начале своего правления зависел от доброты "старшего брата". Но война в Украине и потребность Владимира Путина в снарядах советского образца и живой силе, открыла для Кима небывалые возможности.

Война в Украине и кризис в России стали для Ким Чен Ына благом

Денег у Северной Кореи, где еще недавно люди умирали от голода и сидели без света сутками, стало настолько много, что Ким Чен Ын даже выделил часть средств на облагораживание Пхеньяна. Блогеры и туристы отмечают, что некогда пустые улицы забиты частными китайскими автомобилями, а в городе строят новые кварталы элитного жилья.

Северная Корея голодала до того, как Ким стал зарабатывать на Путине Фото: Asia Press

"Северная Корея находится в более сильном положении, чем когда-либо за последние 35 лет", — заявил Андрей Ланьков, специалист по корееведению и директор консалтинговой компании Korea Risk Group. Но по его словам, доходы от продажи оружия России подобны "выигрышу в лотерею", а возобновленная поддержка со стороны главы Китая Си Цзиньпина эквивалентна надежной "пенсии".

Северная Корея не публикует экономические данные. Вместе со своими партнерами правительство Кима предпринимает шаги по сокрытию незаконной торговли, а это значит, что данные о доходах являются приблизительными и могут занижать или завышать реальную прибыль. Большая часть доходов остается за пределами Северной Кореи, поскольку Ким не имеет доступа к международной банковской системе, в то время как другие платежи, как полагают, осуществляются в виде передачи товаров и технологий.

Теперь в КНДР строят курорты и развивают туризм Фото: KCNA

В любом случае, цифры рисуют мрачную картину режима, который перешел от мелких нарушений санкций, таких как подделка валюты и контрабанда табака, к гораздо более прибыльным видам деятельности. В результате Северная Корея стала богаче и гораздо опасней для всего мира, в первую очередь, для своего ближайшего соседа – Южной Кореи.

Напомним, только в 2019 году в Ханое состоялись провальные переговоры о смягчении санкций. А в 2020 году Ким Чен Ын со слезами на глазах выступил с обращением к нации во время пандемии коронавируса, признав, что экономическая ситуация ухудшается.

Но в 2022 году Россия начала полномасштабную войну в Украине и через два года для северокорейского диктатора открылось окно возможностей. Ким Чен Ын и Путин подписали договор о взаимной обороне.

Ким Чен Ын наживается на Владимире Путине, которому нужны солдаты и боеприпасы

По мере того как Москва расходовала боеприпасы, она обратилась к Пхеньяну за редким источником артиллерии советской эпохи. Запасы вооружений Северной Кореи внезапно стали ценным ресурсом, который Ким смог конвертировать в деньги, продовольственную помощь и передовые военные технологии.

Солдаты КНДР тысячами гибли в Украине, в плен попали единицы Фото: Владимир Зеленский / Instagram

По оценкам украинской разведки, к концу 2025 года Северная Корея обеспечивала до 50% потребностей России в часто используемых 122-мм и 152-мм боеприпасах. Ким Чен Ын подкреплял свои поставки снарядов солдатами, отправляя от 16 000 до 22 000 военнослужащих в обмен на примерно 2000 долларов в месяц за каждого, согласно оценкам Южной Кореи и Центра стратегических и международных исследований.

Тысячи этих солдат КНДР были убиты на поле боя в Украине и тысячи покончили с собой, чтобы избежать плена.

"Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией перестало быть просто дипломатическим вопросом или вопросом безопасности. Оно стало ключевым источником дохода, поддерживающим экономику Северной Кореи", — заявил южнокорейский оппозиционный депутат Кан Дэсик.

Погибшим в Украине северокорейцам построили мемориал и устроили пышные похороны Фото: KCNA

Банк Кореи прогнозирует рост экономики соседней страны на 3,5% в 2025 году. Это стало третьим подряд ежегодным ростом экономики страны, хотя темпы роста были несколько ниже, чем в 2024 году, когда Северная Корея показала лучшие результаты с момента ужесточения санкций.

Похоже, Китай обратил на это внимание после нескольких лет охлаждения отношений с Пхеньяном из-за углубления связей с Москвой. На военном параде в Пекине в сентябре прошлого года Ким Чен Ын стоял рядом с Си Цзиньпином и Путиным, демонстрируя дружбу между ядерными державами.

В июне торговля с Китаем резко выросла, достигнув самого высокого уровня с момента введения санкций: Северная Корея импортировала товаров на сумму 1,2 миллиона долларов. Ввозились мячи для пинг-понга, водные лыжи, видеоигры и спортивное оборудование, такое как беговые дорожки — предметы роскоши, которые, вероятно, были ограничены санкциями ООН. По сообщениям государственных СМИ, ежемесячно по всей стране строится все больше новых домов.

Жители Северной Кореи в столице теперь могут использовать цифровые приложения — в рамках изолированной внутренней сети — для покупки еды или заказа такси, — сказал Роуэн Бирд из Young Pioneer Tours, который неоднократно посещал Пхеньян с 2012 года. И у северокорейцев появились смартфоны, что еще недавно казалось фантастикой.

Одним из самых ярких признаков трансформации Северной Кореи является недавно построенный высотный район в Хвасоне, Пхеньян. Ким Чен Ын запустил этот проект, предусматривающий строительство 50 000 квартир, в 2021 году, а позже заявил, что район Хвасон может служить образцовым северокорейским городом.

Также развиваются города:

Хамхунг — крупный центр производства ракет и химической промышленности на восточном побережье.

Чонджин — портовый город, сталелитейный центр и верфь, где в мае 2025 года перевернулся северокорейский эсминец водоизмещением 5000 тонн во время его спуска на воду.

Вонсан — это новый северокорейский пляжный курорт на восточном побережье. Ким Чен Ын посетил его в июне, после того как Си Цзиньпин пообещал наладить сотрудничество в сфере туризма между двумя странами.

"Северная Корея никогда не выглядела такой сильной", — сказала Джоанна Хосаниак из Гражданского альянса за права человека в Северной Корее, которая занимается исследованием этой страны уже два десятилетия. Одним из ключевых показателей, на который она обратила внимание, было переизбыток судов, наблюдаемый в порту Намфо, главном морском порту страны.

"Даже в 2016 году, когда был зафиксирован рекордный объем экспорта угля из Северной Кореи — 22 миллиона тонн — судов было гораздо меньше, чем сейчас", — сказала она.

Северная Корея из нищего советского "заповедника" стала серьезной ядерной угрозой

Ким Чен Ын вложил миллиарды долларов в стремительное наращивание ядерного потенциала, что позволит ему в течение следующего десятилетия сравняться с французскими ядерными вооружениями. Северная Корея неоднократно заявляла, что такое оружие защищает страну от любого нападения со стороны США, приводя в качестве примеров Ирак, Иран и другие страны.

Ким Чен Ын и новый северокорейский дрон Фото: ЦТАК

Правители Северной Кореи традиционно отдавали приоритет развитию ядерного оружия, в результате чего уровень развития обычных вооруженных сил страны оставался на уровне советской эпохи. Но теперь и эта ситуация изменилась.

За последние два года страна представила два эсминца водоизмещением 5000 тонн — свои крупнейшие боевые корабли за всю историю, — что свидетельствует о значительном скачке, который еще несколько лет назад было трудно представить. По меньшей мере одно из этих судов вооружено, судя по всему, российским зенитным ракетным комплексом "Панцирь-М", стоимость которого составляет около 20 миллионов долларов.

Передача российских технологий позволила Северной Корее сократить сроки разработки оружия.

Важно

Ким Чен Ын вынудил Путина дать ему ядерные реакторы для подлодок за помощь в войне против Украины

Россия и Северная Корея, имеющие крошечную сухопутную границу протяженностью 17 километров, также производят ударные БПЛА, которые могут "создать дополнительные долгосрочные риски для безопасности в регионе", — заявил Владислав Власюк, специальный посланник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам санкций.

Баллистические ракеты из Пхеньяна, используемые на поле боя, "не являются простыми копиями российского комплекса "Искандер", — добавил Власюк. — Северная Корея значительно усовершенствовала конструкцию и создала собственные модификации с характерными техническими особенностями".

Это открывает для Кима возможность найти еще один источник дохода: покупателей оружия кроме России и Путина.

Теперь Ким строит эсминцы Фото: KCNA

И продажа оружия — не единственный источник роста доходов КНДР. За последнее десятилетие Ким Чен Ын собрал самую многочисленную в мире армию криптомошенников, что помогло диверсифицировать его доходы. По данным аналитической компании TRM Labs, занимающейся блокчейн-технологиями, на хакерские группы, связанные с Пхеньяном, сейчас приходится более 70% всех краж криптовалюты в мире — по сравнению с примерно 30% в 2017 году.

По словам Ника Карлсена, старшего следователя из TRM Labs, украденные средства в основном отмываются китайскими организованными преступными группировками, которые получают свою долю в обмен на открытие чистых офшорных банковских счетов в юанях или долларах.

Ким Чен Ын также активизирует свои связи, чтобы уменьшить свою дипломатическую зависимость от России: за последний год Пхеньян посетили высокопоставленные лица из Сингапура, Индонезии, Беларуси и Вьетнама. Ким Чен Ын, которого западный мир когда-то считал непредсказуемым диктатором отшельнической страны, сейчас предстает как стойкий лидер растущей ядерной державы.

По словам Дженни Таун, известного эксперта по Северной Корее, у Северной Кореи больше нет острой необходимости вести переговоры с США или Южной Кореей, особенно по поводу своего ценного ядерного оружия.

"Пхеньян доказал свою способность адаптироваться к постоянным санкциям, — добавила она. — И по мере того, как международное право и нормы размываются, он находит поддержку в своем сопротивлении".

Напомним, на днях стало известно, что Ким Чен Ын уже отправил в Россию новую партию солдат. Сейчас они проходят обучение.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что не будет разоружаться и вести переговоры с США, пока в Вашингтоне требуют отказаться от ядерного оружия. Также диктатор заявил, что ни при каких условиях не сядет за стол переговоров с Южной Кореей.