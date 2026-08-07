Ким Чен Ын стал богаче на 22 миллиарда долларов: как война в Украине подняла КНДР "с колен"
В распоряжении северокорейского диктатора Ким Чен Ына сейчас больше денежных средств, чем когда-либо за 15 лет его пребывания у власти. Против него введены санкции, но он нашел источник дохода в своем российском коллеге Владимире Путине, которому поставляет оружие и солдат для "мясных штурмов". Теперь Ким меньше зависит от Китая и выходит на мировую арену, как торговец оружием.
Согласно анализу Bloomberg Economics, основанному на данных о торговле правительства и разведывательной информации, а также на внешних исследованиях ключевых источников дохода, диктатура Ким Чен Ына получила в период с 2022 по 2025 год до 22 миллиардов долларов дохода из-за рубежа.
Эта историческая сумма почти в четыре раза превышает объем, накопленный за предыдущие четыре года, что произошло сразу после того, как США убедили Китай и Россию подписать санкции ООН, направленные на лишение Кима твердой валюты для развития его ядерной программы. С момента введения этих ограничений Ким Чен Ыну удалось укрепить свой ядерный потенциал, расширить связи с ключевыми дипломатическими партнерами и увеличить источники дохода.
Деда и отца Ким Чен Ына во многом поддерживал Китай. И сам он в начале своего правления зависел от доброты "старшего брата". Но война в Украине и потребность Владимира Путина в снарядах советского образца и живой силе, открыла для Кима небывалые возможности.
Война в Украине и кризис в России стали для Ким Чен Ына благом
Денег у Северной Кореи, где еще недавно люди умирали от голода и сидели без света сутками, стало настолько много, что Ким Чен Ын даже выделил часть средств на облагораживание Пхеньяна. Блогеры и туристы отмечают, что некогда пустые улицы забиты частными китайскими автомобилями, а в городе строят новые кварталы элитного жилья.
"Северная Корея находится в более сильном положении, чем когда-либо за последние 35 лет", — заявил Андрей Ланьков, специалист по корееведению и директор консалтинговой компании Korea Risk Group. Но по его словам, доходы от продажи оружия России подобны "выигрышу в лотерею", а возобновленная поддержка со стороны главы Китая Си Цзиньпина эквивалентна надежной "пенсии".
Северная Корея не публикует экономические данные. Вместе со своими партнерами правительство Кима предпринимает шаги по сокрытию незаконной торговли, а это значит, что данные о доходах являются приблизительными и могут занижать или завышать реальную прибыль. Большая часть доходов остается за пределами Северной Кореи, поскольку Ким не имеет доступа к международной банковской системе, в то время как другие платежи, как полагают, осуществляются в виде передачи товаров и технологий.
В любом случае, цифры рисуют мрачную картину режима, который перешел от мелких нарушений санкций, таких как подделка валюты и контрабанда табака, к гораздо более прибыльным видам деятельности. В результате Северная Корея стала богаче и гораздо опасней для всего мира, в первую очередь, для своего ближайшего соседа – Южной Кореи.
Напомним, только в 2019 году в Ханое состоялись провальные переговоры о смягчении санкций. А в 2020 году Ким Чен Ын со слезами на глазах выступил с обращением к нации во время пандемии коронавируса, признав, что экономическая ситуация ухудшается.
Но в 2022 году Россия начала полномасштабную войну в Украине и через два года для северокорейского диктатора открылось окно возможностей. Ким Чен Ын и Путин подписали договор о взаимной обороне.
Ким Чен Ын наживается на Владимире Путине, которому нужны солдаты и боеприпасы
По мере того как Москва расходовала боеприпасы, она обратилась к Пхеньяну за редким источником артиллерии советской эпохи. Запасы вооружений Северной Кореи внезапно стали ценным ресурсом, который Ким смог конвертировать в деньги, продовольственную помощь и передовые военные технологии.
По оценкам украинской разведки, к концу 2025 года Северная Корея обеспечивала до 50% потребностей России в часто используемых 122-мм и 152-мм боеприпасах. Ким Чен Ын подкреплял свои поставки снарядов солдатами, отправляя от 16 000 до 22 000 военнослужащих в обмен на примерно 2000 долларов в месяц за каждого, согласно оценкам Южной Кореи и Центра стратегических и международных исследований.
Тысячи этих солдат КНДР были убиты на поле боя в Украине и тысячи покончили с собой, чтобы избежать плена.
"Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией перестало быть просто дипломатическим вопросом или вопросом безопасности. Оно стало ключевым источником дохода, поддерживающим экономику Северной Кореи", — заявил южнокорейский оппозиционный депутат Кан Дэсик.
Банк Кореи прогнозирует рост экономики соседней страны на 3,5% в 2025 году. Это стало третьим подряд ежегодным ростом экономики страны, хотя темпы роста были несколько ниже, чем в 2024 году, когда Северная Корея показала лучшие результаты с момента ужесточения санкций.
Похоже, Китай обратил на это внимание после нескольких лет охлаждения отношений с Пхеньяном из-за углубления связей с Москвой. На военном параде в Пекине в сентябре прошлого года Ким Чен Ын стоял рядом с Си Цзиньпином и Путиным, демонстрируя дружбу между ядерными державами.
В июне торговля с Китаем резко выросла, достигнув самого высокого уровня с момента введения санкций: Северная Корея импортировала товаров на сумму 1,2 миллиона долларов. Ввозились мячи для пинг-понга, водные лыжи, видеоигры и спортивное оборудование, такое как беговые дорожки — предметы роскоши, которые, вероятно, были ограничены санкциями ООН. По сообщениям государственных СМИ, ежемесячно по всей стране строится все больше новых домов.
Жители Северной Кореи в столице теперь могут использовать цифровые приложения — в рамках изолированной внутренней сети — для покупки еды или заказа такси, — сказал Роуэн Бирд из Young Pioneer Tours, который неоднократно посещал Пхеньян с 2012 года. И у северокорейцев появились смартфоны, что еще недавно казалось фантастикой.
Одним из самых ярких признаков трансформации Северной Кореи является недавно построенный высотный район в Хвасоне, Пхеньян. Ким Чен Ын запустил этот проект, предусматривающий строительство 50 000 квартир, в 2021 году, а позже заявил, что район Хвасон может служить образцовым северокорейским городом.
Также развиваются города:
- Хамхунг — крупный центр производства ракет и химической промышленности на восточном побережье.
- Чонджин — портовый город, сталелитейный центр и верфь, где в мае 2025 года перевернулся северокорейский эсминец водоизмещением 5000 тонн во время его спуска на воду.
- Вонсан — это новый северокорейский пляжный курорт на восточном побережье. Ким Чен Ын посетил его в июне, после того как Си Цзиньпин пообещал наладить сотрудничество в сфере туризма между двумя странами.
"Северная Корея никогда не выглядела такой сильной", — сказала Джоанна Хосаниак из Гражданского альянса за права человека в Северной Корее, которая занимается исследованием этой страны уже два десятилетия. Одним из ключевых показателей, на который она обратила внимание, было переизбыток судов, наблюдаемый в порту Намфо, главном морском порту страны.
"Даже в 2016 году, когда был зафиксирован рекордный объем экспорта угля из Северной Кореи — 22 миллиона тонн — судов было гораздо меньше, чем сейчас", — сказала она.
Северная Корея из нищего советского "заповедника" стала серьезной ядерной угрозой
Ким Чен Ын вложил миллиарды долларов в стремительное наращивание ядерного потенциала, что позволит ему в течение следующего десятилетия сравняться с французскими ядерными вооружениями. Северная Корея неоднократно заявляла, что такое оружие защищает страну от любого нападения со стороны США, приводя в качестве примеров Ирак, Иран и другие страны.
Правители Северной Кореи традиционно отдавали приоритет развитию ядерного оружия, в результате чего уровень развития обычных вооруженных сил страны оставался на уровне советской эпохи. Но теперь и эта ситуация изменилась.
За последние два года страна представила два эсминца водоизмещением 5000 тонн — свои крупнейшие боевые корабли за всю историю, — что свидетельствует о значительном скачке, который еще несколько лет назад было трудно представить. По меньшей мере одно из этих судов вооружено, судя по всему, российским зенитным ракетным комплексом "Панцирь-М", стоимость которого составляет около 20 миллионов долларов.
Передача российских технологий позволила Северной Корее сократить сроки разработки оружия.Важно
Россия и Северная Корея, имеющие крошечную сухопутную границу протяженностью 17 километров, также производят ударные БПЛА, которые могут "создать дополнительные долгосрочные риски для безопасности в регионе", — заявил Владислав Власюк, специальный посланник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам санкций.
Баллистические ракеты из Пхеньяна, используемые на поле боя, "не являются простыми копиями российского комплекса "Искандер", — добавил Власюк. — Северная Корея значительно усовершенствовала конструкцию и создала собственные модификации с характерными техническими особенностями".
Это открывает для Кима возможность найти еще один источник дохода: покупателей оружия кроме России и Путина.
И продажа оружия — не единственный источник роста доходов КНДР. За последнее десятилетие Ким Чен Ын собрал самую многочисленную в мире армию криптомошенников, что помогло диверсифицировать его доходы. По данным аналитической компании TRM Labs, занимающейся блокчейн-технологиями, на хакерские группы, связанные с Пхеньяном, сейчас приходится более 70% всех краж криптовалюты в мире — по сравнению с примерно 30% в 2017 году.
По словам Ника Карлсена, старшего следователя из TRM Labs, украденные средства в основном отмываются китайскими организованными преступными группировками, которые получают свою долю в обмен на открытие чистых офшорных банковских счетов в юанях или долларах.
Ким Чен Ын также активизирует свои связи, чтобы уменьшить свою дипломатическую зависимость от России: за последний год Пхеньян посетили высокопоставленные лица из Сингапура, Индонезии, Беларуси и Вьетнама. Ким Чен Ын, которого западный мир когда-то считал непредсказуемым диктатором отшельнической страны, сейчас предстает как стойкий лидер растущей ядерной державы.
По словам Дженни Таун, известного эксперта по Северной Корее, у Северной Кореи больше нет острой необходимости вести переговоры с США или Южной Кореей, особенно по поводу своего ценного ядерного оружия.
"Пхеньян доказал свою способность адаптироваться к постоянным санкциям, — добавила она. — И по мере того, как международное право и нормы размываются, он находит поддержку в своем сопротивлении".
Напомним, на днях стало известно, что Ким Чен Ын уже отправил в Россию новую партию солдат. Сейчас они проходят обучение.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что не будет разоружаться и вести переговоры с США, пока в Вашингтоне требуют отказаться от ядерного оружия. Также диктатор заявил, что ни при каких условиях не сядет за стол переговоров с Южной Кореей.