Жареная курица и новый асфальт: журналист рассказал о тревожных изменениях в КНДР

Питер Хитченс бывал в Северной Корее ранее, но теперь он подозревает, что Ким Чен Ын потратил миллионы долларов, чтобы привести Пхеньян в порядок и произвести впечатление на Си Цзиньпина, который побывал у него с визитом.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын внезапно получил кучу денег благодаря тому, что отправил на войну в Украину 15 тысяч военнослужащих, чтобы они помогали российской армии и поставляет боеприпасы в обмен на современные технологии от Владимира Путина. Считается, что треть из них погибла или получила ранения. Но теперь в Пхеньяне, который является визиткой КНДР, произошли разительные изменения, пишет Daily Mail.

В Пхеньяне появились новые машины и пробки

"В Северной Корее происходит нечто странное и тревожное. Замкнутая диктатура, управляемая тайной полицией, обрела процветание в виде интенсивного автомобильного движения и жареной курицы по-южному", - отметил Хитченс.

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Он рассказал, что последний раз побывал в Северной Корее в 2007 году и это было "безумие". Он проник в страну полулегально, так как журналистам въезд запрещен, на дряхлом советском самолете "времен Юрия Гагарина". По дороге в Пхеньян он видел исхудавших крестьян, которые работали на рисовых полях даже поздно вечером. А страна была в ужасающей нищете. Электричества было так мало, что якобы роскошный отель погружался во тьму, как только он покидал его утром. Весь город к 10 вечера погружался во тьму и почти затихал. Уличные фонари никогда не включались.

"Когда я с трудом распахнул окно на 14-м этаже, чтобы полюбоваться столицей Пхеньяном при лунном свете, в тени деревьев царила полная тишина, нарушаемая лишь отдаленным пением одного мужчины, и я готов поклясться, что он был пьян", — вспоминает Питер Хитченс.

Машин почти не было, хотя красивые девушки в военной форме регулировали несуществующее движение с высоких трибун на перекрестках. При ближайшем рассмотрении северокорейские солдаты выглядели истощенными и маленькими, а их оружие — древним. Все заведения были закрыты, если их только не открывали специально для туристов, как и магазины со скудным ассортиментом. Мобильные телефоны отбирали еще в аэропорту, а северокорейские деньги даже не давали туристам в руки.

Регулировщицы и правда регулируют движение, а не стоят на пустых перекрестках

Но теперь этот мир исчез. Журналист пообщался с австралийским туроператором Роуэном Бирдом, который рассказал, что теперь дорога от международного аэропорта Пхеньяна до города "была заново заасфальтирована". А регулировщицы теперь занимаются настоящим дорожным движением, ведь в Пхеньяне даже появились пробки.

"То, что раньше занимало пять минут езды по городу, теперь может занять от 30 до 45 минут", — сказал Бирд.

И теперь в Северной Корее даже появился настоящий фешенебельный район Хвасон в котором даже есть небоскреб в 80 этажей и пиццерии.

Бирду удалось попробовать жареную курицу в настоящем баре, где было целых восемь сортов пива – невероятное событие для страны, где 20 лет подавали только один безымянный сорт.

Пхеньян значительно "похорошел" за счет денег, полученных от Путина

Но удивительно, что теперь туристам позволяют вызывать такси типа Uber с помощью современного мобильного телефона и самостоятельно гулять по городу.

Но журналист напоминает, что ООН по-прежнему сообщает о случаях недоедания в сельских районах Северной Кореи, а ее ужасающие трудовые лагеря, насколько известно, до сих пор не закрыты. И публичные казни продолжаются, пока Пхеньян остается красивой вывеской для приезжих и Си Цзиньпина в том числе. И туристам все равно не разрешается самостоятельно путешествовать по Северной Корее. А благополучие Пхеньяна — это еще и тревожный признак того, что у Ким Чен Ына появились деньги, которые он тратит не только на небоскребы, но и ядерное оружие.

Напомним, ранее мы рассказывали зачем Си Цзиньпин приезжал в Пхеньян и что обсуждал с Ким Чен Ыном.

Также Фокус рассказывал, сколько Ким Чен Ын заработал на войне в Украине и что получил от Владимира Путина.