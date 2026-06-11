Жареная курица и новый асфальт: журналист рассказал о тревожных изменениях в КНДР
Питер Хитченс бывал в Северной Корее ранее, но теперь он подозревает, что Ким Чен Ын потратил миллионы долларов, чтобы привести Пхеньян в порядок и произвести впечатление на Си Цзиньпина, который побывал у него с визитом.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын внезапно получил кучу денег благодаря тому, что отправил на войну в Украину 15 тысяч военнослужащих, чтобы они помогали российской армии и поставляет боеприпасы в обмен на современные технологии от Владимира Путина. Считается, что треть из них погибла или получила ранения. Но теперь в Пхеньяне, который является визиткой КНДР, произошли разительные изменения, пишет Daily Mail.
"В Северной Корее происходит нечто странное и тревожное. Замкнутая диктатура, управляемая тайной полицией, обрела процветание в виде интенсивного автомобильного движения и жареной курицы по-южному", - отметил Хитченс.
Он рассказал, что последний раз побывал в Северной Корее в 2007 году и это было "безумие". Он проник в страну полулегально, так как журналистам въезд запрещен, на дряхлом советском самолете "времен Юрия Гагарина". По дороге в Пхеньян он видел исхудавших крестьян, которые работали на рисовых полях даже поздно вечером. А страна была в ужасающей нищете. Электричества было так мало, что якобы роскошный отель погружался во тьму, как только он покидал его утром. Весь город к 10 вечера погружался во тьму и почти затихал. Уличные фонари никогда не включались.
"Когда я с трудом распахнул окно на 14-м этаже, чтобы полюбоваться столицей Пхеньяном при лунном свете, в тени деревьев царила полная тишина, нарушаемая лишь отдаленным пением одного мужчины, и я готов поклясться, что он был пьян", — вспоминает Питер Хитченс.
Машин почти не было, хотя красивые девушки в военной форме регулировали несуществующее движение с высоких трибун на перекрестках. При ближайшем рассмотрении северокорейские солдаты выглядели истощенными и маленькими, а их оружие — древним. Все заведения были закрыты, если их только не открывали специально для туристов, как и магазины со скудным ассортиментом. Мобильные телефоны отбирали еще в аэропорту, а северокорейские деньги даже не давали туристам в руки.
Но теперь этот мир исчез. Журналист пообщался с австралийским туроператором Роуэном Бирдом, который рассказал, что теперь дорога от международного аэропорта Пхеньяна до города "была заново заасфальтирована". А регулировщицы теперь занимаются настоящим дорожным движением, ведь в Пхеньяне даже появились пробки.
"То, что раньше занимало пять минут езды по городу, теперь может занять от 30 до 45 минут", — сказал Бирд.
И теперь в Северной Корее даже появился настоящий фешенебельный район Хвасон в котором даже есть небоскреб в 80 этажей и пиццерии.
Бирду удалось попробовать жареную курицу в настоящем баре, где было целых восемь сортов пива – невероятное событие для страны, где 20 лет подавали только один безымянный сорт.
Но удивительно, что теперь туристам позволяют вызывать такси типа Uber с помощью современного мобильного телефона и самостоятельно гулять по городу.
Но журналист напоминает, что ООН по-прежнему сообщает о случаях недоедания в сельских районах Северной Кореи, а ее ужасающие трудовые лагеря, насколько известно, до сих пор не закрыты. И публичные казни продолжаются, пока Пхеньян остается красивой вывеской для приезжих и Си Цзиньпина в том числе. И туристам все равно не разрешается самостоятельно путешествовать по Северной Корее. А благополучие Пхеньяна — это еще и тревожный признак того, что у Ким Чен Ына появились деньги, которые он тратит не только на небоскребы, но и ядерное оружие.
Напомним, ранее мы рассказывали зачем Си Цзиньпин приезжал в Пхеньян и что обсуждал с Ким Чен Ыном.
Также Фокус рассказывал, сколько Ким Чен Ын заработал на войне в Украине и что получил от Владимира Путина.