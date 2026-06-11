Смажена курка і новий асфальт: журналіст розповів про тривожні зміни в КНДР

Пітер Гітченс бував у Північній Кореї раніше, але тепер він підозрює, що Кім Чен Ин витратив мільйони доларів, щоб привести Пхеньян до ладу і справити враження на Сі Цзіньпіна, який побував у нього з візитом.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин раптово отримав купу грошей завдяки тому, що відправив на війну в Україну 15 тисяч військовослужбовців, щоб вони допомагали російській армії і поставляли боєприпаси в обмін на сучасні технології від Володимира Путіна. Вважається, що третина з них загинула або отримала поранення. Але тепер у Пхеньяні, який є візитівкою КНДР, відбулися разючі зміни, пише Daily Mail.

У Пхеньяні з'явилися нові машини і затори

"У Північній Кореї відбувається щось дивне і тривожне. Замкнута диктатура, керована таємною поліцією, знайшла процвітання у вигляді інтенсивного автомобільного руху і смаженої курки по-південному", — зазначив Хітченс.

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Він розповів, що востаннє побував у Північній Кореї 2007 року і це було "божевілля". Він проник у країну напівлегально, оскільки журналістам в'їзд заборонений, на старезному радянському літаку "часів Юрія Гагаріна". Дорогою до Пхеньяна він бачив змарнілих селян, які працювали на рисових полях навіть пізно ввечері. А країна була в жахливих злиднях. Електрики було так мало, що нібито розкішний готель занурювався в темряву, щойно він залишав його вранці. Усе місто до 10 вечора занурювалося в темряву і майже затихало. Вуличні ліхтарі ніколи не вмикалися.

"Коли я насилу відчинив вікно на 14-му поверсі, щоб помилуватися столицею Пхеньяном у місячному світлі, в тіні дерев панувала повна тиша, яку порушували лише віддалені співи одного чоловіка, і я готовий заприсягнутися, що він був п'яний", — згадує Пітер Хітченс.

Машин майже не було, хоча красиві дівчата у військовій формі регулювали неіснуючий рух з високих трибун на перехрестях. При найближчому розгляді північнокорейські солдати виглядали виснаженими й маленькими, а їхня зброя — стародавньою. Усі заклади були зачинені, якщо їх тільки не відкривали спеціально для туристів, як і магазини з мізерним асортиментом. Мобільні телефони відбирали ще в аеропорту, а північнокорейські гроші навіть не давали туристам у руки.

Регулювальниці і справді регулюють рух, а не стоять на порожніх перехрестях

Але тепер цей світ зник. Журналіст поспілкувався з австралійським туроператором Роуеном Бірдом, який розповів, що тепер дорога від міжнародного аеропорту Пхеньяну до міста "була заново заасфальтована". А регулювальниці тепер займаються справжнім дорожнім рухом, адже в Пхеньяні навіть з'явилися затори.

"Те, що раніше займало п'ять хвилин їзди містом, тепер може зайняти від 30 до 45 хвилин", — сказав Бірд.

І тепер у Північній Кореї навіть з'явився справжній фешенебельний район Хвасон, в якому навіть є хмарочос на 80 поверхів і піцерії.

Бірду вдалося скуштувати смажену курку в справжньому барі, де було аж вісім сортів пива — неймовірна подія для країни, де 20 років подавали тільки один безіменний сорт.

Пхеньян значно "покращав" за рахунок грошей, отриманих від Путіна

Але дивно, що тепер туристам дають змогу викликати таксі на кшталт Uber за допомогою сучасного мобільного телефону і самостійно гуляти містом.

Але журналіст нагадує, що ООН, як і раніше, повідомляє про випадки недоїдання в сільських районах Північної Кореї, а її жахливі трудові табори, наскільки відомо, досі не закриті. І публічні страти тривають, поки Пхеньян залишається гарною вивіскою для приїжджих і Сі Цзіньпіна зокрема. І туристам все одно не дозволяється самостійно подорожувати Північною Кореєю. А благополуччя Пхеньяну — це ще й тривожна ознака того, що у Кім Чен Ина з'явилися гроші, які він витрачає не тільки на хмарочоси, а й ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали навіщо Сі Цзіньпін приїжджав у Пхеньян і що обговорював із Кім Чен Ином.

Також Фокус розповідав, скільки Кім Чен Ин заробив на війні в Україні і що отримав від Володимира Путіна.