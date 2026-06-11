Смажена курка і новий асфальт: журналіст розповів про тривожні зміни в КНДР
Пітер Гітченс бував у Північній Кореї раніше, але тепер він підозрює, що Кім Чен Ин витратив мільйони доларів, щоб привести Пхеньян до ладу і справити враження на Сі Цзіньпіна, який побував у нього з візитом.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин раптово отримав купу грошей завдяки тому, що відправив на війну в Україну 15 тисяч військовослужбовців, щоб вони допомагали російській армії і поставляли боєприпаси в обмін на сучасні технології від Володимира Путіна. Вважається, що третина з них загинула або отримала поранення. Але тепер у Пхеньяні, який є візитівкою КНДР, відбулися разючі зміни, пише Daily Mail.
"У Північній Кореї відбувається щось дивне і тривожне. Замкнута диктатура, керована таємною поліцією, знайшла процвітання у вигляді інтенсивного автомобільного руху і смаженої курки по-південному", — зазначив Хітченс.
Він розповів, що востаннє побував у Північній Кореї 2007 року і це було "божевілля". Він проник у країну напівлегально, оскільки журналістам в'їзд заборонений, на старезному радянському літаку "часів Юрія Гагаріна". Дорогою до Пхеньяна він бачив змарнілих селян, які працювали на рисових полях навіть пізно ввечері. А країна була в жахливих злиднях. Електрики було так мало, що нібито розкішний готель занурювався в темряву, щойно він залишав його вранці. Усе місто до 10 вечора занурювалося в темряву і майже затихало. Вуличні ліхтарі ніколи не вмикалися.
"Коли я насилу відчинив вікно на 14-му поверсі, щоб помилуватися столицею Пхеньяном у місячному світлі, в тіні дерев панувала повна тиша, яку порушували лише віддалені співи одного чоловіка, і я готовий заприсягнутися, що він був п'яний", — згадує Пітер Хітченс.
Машин майже не було, хоча красиві дівчата у військовій формі регулювали неіснуючий рух з високих трибун на перехрестях. При найближчому розгляді північнокорейські солдати виглядали виснаженими й маленькими, а їхня зброя — стародавньою. Усі заклади були зачинені, якщо їх тільки не відкривали спеціально для туристів, як і магазини з мізерним асортиментом. Мобільні телефони відбирали ще в аеропорту, а північнокорейські гроші навіть не давали туристам у руки.
Але тепер цей світ зник. Журналіст поспілкувався з австралійським туроператором Роуеном Бірдом, який розповів, що тепер дорога від міжнародного аеропорту Пхеньяну до міста "була заново заасфальтована". А регулювальниці тепер займаються справжнім дорожнім рухом, адже в Пхеньяні навіть з'явилися затори.
"Те, що раніше займало п'ять хвилин їзди містом, тепер може зайняти від 30 до 45 хвилин", — сказав Бірд.
І тепер у Північній Кореї навіть з'явився справжній фешенебельний район Хвасон, в якому навіть є хмарочос на 80 поверхів і піцерії.
Бірду вдалося скуштувати смажену курку в справжньому барі, де було аж вісім сортів пива — неймовірна подія для країни, де 20 років подавали тільки один безіменний сорт.
Але дивно, що тепер туристам дають змогу викликати таксі на кшталт Uber за допомогою сучасного мобільного телефону і самостійно гуляти містом.
Але журналіст нагадує, що ООН, як і раніше, повідомляє про випадки недоїдання в сільських районах Північної Кореї, а її жахливі трудові табори, наскільки відомо, досі не закриті. І публічні страти тривають, поки Пхеньян залишається гарною вивіскою для приїжджих і Сі Цзіньпіна зокрема. І туристам все одно не дозволяється самостійно подорожувати Північною Кореєю. А благополуччя Пхеньяну — це ще й тривожна ознака того, що у Кім Чен Ина з'явилися гроші, які він витрачає не тільки на хмарочоси, а й ядерну зброю.
Нагадаємо, раніше ми розповідали навіщо Сі Цзіньпін приїжджав у Пхеньян і що обговорював із Кім Чен Ином.
Також Фокус розповідав, скільки Кім Чен Ин заробив на війні в Україні і що отримав від Володимира Путіна.