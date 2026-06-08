Сі Цзіньпін прилетів до КНДР: що обговорюватиме з Кім Чен Ином

Главу Китаю в Пхеньяні зустріли з розмахом. Примітно, що в Північну Корею він прибув зі своєю дружиною Пен Ліюань. Візит триватиме два дні. Це перша зустріч Кім Чен Ина і Сі Цзіньпіна з вересня минулого року.

Мета візиту, як очікується, полягатиме в підтвердженні унікального впливу Китаю на Північну Корею в обмін на надання економічних і політичних вигод, повідомляє АР.

Сі Цзіньпін прибув до Пхеньяна

Сі Цзіньпіня в аеропорту зустрічав Кім Чен Ин особисто разом зі своєю дружиною Рі Соль Чжу, яка нечасто з'являється на публіці.

Кім Чен Ин із дружиною особисто зустріли Сі Цзіньпіна в аеропорту

Пізніше Сі Цзіньпін прибув на головну площу Пхеньяну, де військова почесна варта і тисячі людей, включно з дітьми з повітряними кулями, брали участь у церемонії вітання. Будинки навколо площі були прикрашені прапорами двох країн, гігантськими портретами Кіма і Сі Цзіньпіна і червоно-жовтими стягами, що вітають китайського лідера і прославляють "дружбу і єдність" двох країн.

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Це перша поїздка глави Китаю до Північної Кореї за сім років і перша його зустріч з Кім Чен Ином з минулорічного візиту останнього до Пекіна на військовий парад, де також був присутній Володимир Путін.

Візит Сі Цзіньпіна до КНДР — обговорюватимуть Росію

Конкретного порядку денного не було названо. Іноземні експерти прогнозують, що зустріч матиме значний вплив на двосторонні відносини і за їхніми межами, оскільки обидві сторони прагнуть повністю відновити свій традиційний альянс перед обличчям окремих конфліктів зі США.

"Китайський лідер відвідує Північну Корею не просто тому, що візит запланований. Поїздка Сі Цзіньпіна матиме реальні наслідки для китайсько-північнокорейських відносин", — сказав Лейф-Ерік Іслі, професор Жіночого університету Іхва в Сеулі.

Сі Цзіньпін спробує продемонструвати "вплив Китаю на Корейський півострів" і "лідерську роль у всій Північно-Східній Азії в епоху стратегічного суперництва зі США", — вважає експерт з КНДР Квак Гіль Суп.

Китай довгий час був економічною опорою і головним дипломатичним спонсором Північної Кореї. Пекін уникав повного виконання санкцій ООН щодо Північної Кореї і спрямовував таємну допомогу, щоб підтримати свого збіднілого сусіда, особливо в період голоду 1990-х, який у Пхеньяні заперечують. У 2026 році виповнюється 65 років з моменту підписання двома країнами договору про взаємну оборону.

Однак останніми роками виникають питання щодо їхніх зв'язків, оскільки Північна Корея віддає пріоритет співпраці з Росією, постачаючи війська та зброю для підтримки війни проти України. Натомість Північна Корея отримує від Росії економічну та військову допомогу, а також нові технології.

Експерти вважають, що відновлення виняткового впливу на Північну Корею дасть Сі Цзіньпіну важелі впливу у відносинах із Трампом, який неодноразово висловлював бажання відновити дипломатичні переговори з Кім Чен Ином.

Раніше Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Північна Корея мають активізувати стратегічне співробітництво і працювати разом, щоб протистояти "гегемонізму і примусовій політиці" і прагнути до впорядкованого багатополярного світу.

Швидше за все Кіму запропонують пакети економічної допомоги, постачання рису і добрив, відновлення групового туризму з Китаю до Північної Кореї і спільні економічні проєкти.

Не виключено, що Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин обговорюватимуть питання ядерної зброї. КНДР прагне, щоб його визнали ядерною державою. І Пекін міг би зробити перший крок.

Після саміту Трампа і Сі Цзіньпіна, що відбувся минулого місяця, Білий дім заявив, що лідери підтвердили свою спільну мету щодо денуклеаризації Північної Кореї. Однак Китай лише заявив, що лідери обговорили ядерну проблему на Корейському півострові. Минулими вихідними сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон назвала цю заяву "неправдивою інформацією".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що, ймовірно, у Пхеньяні Сі Цзіньпін обговорюватиме з Кім Чен Ином Росію і відносини з Путіним.

А голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін під час зустрічі в Пекіні домовилися подовжити Договір про добросусідство, дружбу і співробітництво між Китаєм і Росією.