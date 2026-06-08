Си Цзиньпин прилетел в КНДР: что будет обсуждать с Ким Чен Ыном

Главу Китая в Пхеньяне встретили с размахом. Примечательно, что в Северную Корею он прибыл со своей женой Пэн Лиюань. Визит продлится два дня. Это первая встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с сентября прошлого года.

Цель визита, как ожидается, будет заключаться в подтверждении уникального влияния Китая на Северную Корею в обмен на предоставление экономических и политических выгод, сообщает АР.

Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян

Си Цзиньпиня в аэропорту встречал Ким Чен Ын лично вместе со своей женой Ри Соль Чжу, которая нечасто появляется на публике.

Ким Чен Ын с супругой лично встретили Си Цзиньпина в аэропорту

Позже Си Цзиньпин прибыл на главную площадь Пхеньяна, где военный почетный караул и тысячи людей, включая детей с воздушными шарами участвовали в церемонии приветствия. Здания вокруг площади были украшены флагами двух стран, гигантскими портретами Кима и Си Цзиньпина и красно-желтыми знаменами, приветствующими китайского лидера и прославляющими "дружбу и единство" двух стран.

Відео дня

Это первая поездка главы Китая в Северную Корею за семь лет и первая его встреча с Ким Чен Ыном с прошлогоднего визита последнего в Пекин на военный парад, где также присутствовал Владимир Путин.

Визит Си Цзиньпина в КНДР — будут обсуждать Россию

Конкретная повестка дня не была названа. Иностранные эксперты прогнозируют, что встреча окажет значительное влияние на двусторонние отношения и за их пределами, поскольку обе стороны стремятся полностью восстановить свой традиционный альянс перед лицом отдельных конфликтов с США.

"Китайский лидер посещает Северную Корею не просто потому, что визит запланирован. Поездка Си Цзиньпина будет иметь реальные последствия для китайско-северокорейских отношений", — сказал Лейф-Эрик Исли, профессор Женского университета Ихва в Сеуле.

Си Цзиньпин попытается продемонстрировать "влияние Китая на Корейский полуостров" и "лидерскую роль во всей Северо-Восточной Азии в эпоху стратегического соперничества с США", — считает эксперт по КНДР Квак Гиль Суп.

Китай долгое время был экономической опорой и главным дипломатическим спонсором Северной Кореи. Пекин избегал полного выполнения санкций ООН в отношении Северной Кореи и направлял тайную помощь, чтобы поддержать своего обедневшего соседа, особенно в период голода 1990-х, который в Пхеньяне отрицают. В 2026 году исполняется 65 лет с момента подписания двумя странами договора о взаимной обороне.

Однако в последние годы возникают вопросы относительно их связей, поскольку Северная Корея отдает приоритет сотрудничеству с Россией, поставляя войска и оружие для поддержки войны против Украины. Взамен Северная Корея получает от России экономическую и военную помощь, а также новые технологии.

Эксперты считают, что восстановление исключительного влияния на Северную Корею даст Си Цзиньпину рычаги влияния в отношениях с Трампом, который неоднократно выражал желание возобновить дипломатические переговоры с Ким Чен Ыном.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и Северная Корея должны активизировать стратегическое сотрудничество и работать вместе, чтобы противостоять "гегемонизму и принудительной политике" и стремиться к упорядоченному многополярному миру.

Скорей всего Киму предложат пакеты экономической помощи, поставки риса и удобрений, возобновление группового туризма из Китая в Северную Корею и совместные экономические проекты.

Не исключено, что Си Цзиньпин и Ким Чен Ын будут обсуждать вопрос ядерного оружия. КНДР стремиться, чтобы его признали ядерной державой. И Пекин мог бы сделать первый шаг.

После состоявшегося в прошлом месяце саммита Трампа и Си Цзиньпина Белый дом заявил, что лидеры подтвердили свою общую цель по денуклеаризации Северной Кореи. Однако Китай лишь заявил, что лидеры обсудили ядерную проблему на Корейском полуострове. В минувшие выходные сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала это заявление "ложной информацией".

Напомним, ранее Фокус писал, что, вероятно, в Пхеньяне Си Цзиньпин будет обсуждать с Ким Чен Ыном Россию и отношения с Путиным.

А председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Пекине договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией.