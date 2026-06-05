Впервые за много лет: Си Цзиньпин посетит Северную Корею, чтобы поговорить о Москве

Китайский лидер Си Цзиньпинь уже на следующей неделе отправится в столицу Северной Кореи Пхеньян, чтобы обсудить с корейским лидером Ким Чен Ыном ряд важных вопросов.

В частности, темой встречи станет углубление отношений между КНДР и Россией. Об этом сообщает CNN.

Также два лидера будут говорить о развитии и распространении ядерного оружия в мире.

Это будет первый визит для Си Цзиньпина в Северную Корею. Также это будет его первая зарубежная поездка в 2026 году. Визит продлится 8-9 июня.

Последняя поездка Си Цзиньпина за границу состоялась в октябре прошлого года в Южную Корею на ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, во время которого он встретился с Трампом. С тех пор лидеры иностранных правительств "выстраиваются в очередь", чтобы посетить Пекин. В 2026 году Си принял в столице 17 мировых лидеров, и на этой неделе планирует встретиться со своим лаосским коллегой.

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Си и Ким последний раз встречались в сентябре, когда северокорейский лидер был почетным гостем среди ряда мировых лидеров на военном параде в Пекине. На параде также присутствовал кремлевский диктатор Владимир Путин. Во время парада трое автократических лидеров устроили "беспрецедентную демонстрацию единства".

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил в мае, что любой диалог между Китаем и Северной Кореей "служит интересам обеих сторон, а также миру и стабильности в регионе".

Время визита Си вызвало спекуляции относительно того, стремится ли китайский лидер выступить посредником между Трампом и Ким Чен Ыном.

Визит Путина в Китай: что известно

Напомним, что Россия и Китай обнародовали совместное заявление после переговоров российского диктатора Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В нем вспомнили войну против Украины и призвали к ее урегулированию путем переговоров.

Также председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Пекине договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией.

Переговоры состоялись 20 мая в Большом зале народов в Пекине, куда Путин прибыл всего через несколько дней после визита президента США Дональда Трампа в Китай.

Разговор Си Цзиньпиня и Трампа

Во время саммита в Пекине Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине.

Кроме того, источники Financial Times утверждали, что Си Цзиньпин якобы сказал Трампу, что Путин "может пожалеть о вторжении в Украину". Правда, эту информацию впоследствии опроверг сам Трамп.

Также South China Morning Post утверждало, что Дональд Трамп лично просил лидера Китая Си Цзиньпина помочь прекратить войну в Украине во время встречи в Пекине в мае.