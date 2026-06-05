Вперше за багато років: Сі Цзіньпінь відвідає Північну Корею, аби поговорити про Москву

Китайський лідер Сі Цзіньпінь вже наступного тижня вируше до столиці Північної Кореї Пхеньяна, аби обговорити з корейським лідером Кім Чен Ином низку важливих питань.

Зокрема, темою зустрічі стане поглиблення відносин між КНДР та Росією. Про це повідомляє CNN.

Також два лідери говоритимуть про розвиток та поширення ядерної зброї у світі.

Це буде перший візит для Сі Цзіньпіна до Північної Кореї. Також це буде його перша закордонна поїздка у 2026 році. Візит триватиме 8-9 червня.

Остання поїздка Сі Цзіньпіна за кордон відбулася минулого жовтня до Південної Кореї на щорічний саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, під час якого він зустрівся з Трампом. З того часу лідери іноземних урядів "шикуються в чергу", щоб відвідати Пекін. У 2026 році Сі прийняв у столиці 17 світових лідерів, і цього тижня планує зустрітися зі своїм лаоським колегою.

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Сі та Кім востаннє зустрічалися у вересні, коли північнокорейський лідер був почесним гостем серед низки світових лідерів на військовому параді в Пекіні. На параді також був присутній кремлівський диктатор Володимир Путін. Під час параду троє автократичних лідерів влаштували "безпрецедентну демонстрацію єдності".

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив у травні, що будь-який діалог між Китаєм та Північною Кореєю "служить інтересам обох сторін, а також миру та стабільності в регіоні".

Час візиту Сі викликав спекуляції щодо того, чи прагне китайський лідер виступити посередником між Трампом і Кім Чен Ином.

Візит Путіна до Китаю: що відомо

Нагадаємо, що Росія та Китай оприлюднили спільну заяву після переговорів російського диктатора Володимира Путіна та голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. В ній згадали війну проти України та закликали до її врегулювання шляхом переговорів.

Також голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін під час зустрічі в Пекіні домовилися продовжити Договір про добросусідство, дружбу і співпрацю між Китаєм та Росією.

Переговори відбулися 20 травня у Великій залі народів у Пекіні, куди Путін прибув лише через кілька днів після візиту президента США Дональда Трампа до Китаю.

Розмова Сі Цзіньпіня та Трампа

Під час саміту в Пекіні Дональд Трамп і Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні.

Крім того, джерела Financial Times стверджували, що Сі Цзіньпін нібито сказав Трампу, що Путін "може пошкодувати про вторгнення в Україну". Щоправда, цю інформацію згодом спростував сам Трамп.

Також South China Morning Post стверджувало, що Дональд Трамп особисто просив лідера Китаю Сі Цзіньпіна допомогти припинити війну в Україні під час зустрічі в Пекіні у травні.