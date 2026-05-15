"До минулої ночі все виглядало добре": Трамп і Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів, що під час свого візиту до Пекіну обговорював із главою Китаю війну РФ в Україні.

Про це президент США сказав на борту Air Force One під час повернення з Пекіну, де він перебував з державним візитом. Дональд Трамп також згадав учорашній масований обстріл України, повідомляє Clash Report.

"Ви взагалі обговорювали питання України з президентом Сі? І чи є якісь зрушення в цьому питанні", — спитав у президента США один із репортерів.

"Ми обговорювали, це питання, яке ми хотіли б врегулювати. До минулої ночі все виглядало добре, але минулої ночі вони зазнали великих втрат. Тож це станеться, але це прикро. Минулого місяця загинуло 25 000 людей", — сказав Трамп.

Переговори про мир: що кажуть у США та в Україні

Нещодавно Дональд Трамп назвав Зеленського "хитрим хлопцем" і похвалив ЗСУ. Американський президент Дональд Трамп заявив про те, що Україна нібито втрачає території, однак загалом триматися їм дозволяє постачання західної зброї. Водночас він визнав, що втрат зазнає і Росія.

Окремо Дональд Трамп заявив, що українські військові показали себе ефективніше, ніж будь-яка армія країн Європи.

Натомість державний секретар США Марко Рубіо припустив, що американці можуть вийти з переговорів щодо завершення війни в Україні. Але згодом він заявив, що Україна та РФ "втратили" інтерес до переговорів.

Але в Україні все вірять у переговорний процес. Зокрема голова Офісу президента України Кироло Буданов попри все не втрачає віри в те, що війну можна зупинити шляхом переговорів.