"Вони кращі за будь-кого у Європі": Трамп назвав Зеленського "хитрим хлопцем" і похвалив ЗСУ

Американський президент Дональд Трамп заявив про те, що Україна нібито втрачає території, однак загалом триматися їм дозволяє постачання західної зброї. Водночас він визнав, що втрат зазнає і Росія.

Окремо Дональд Трамп заявив, що українські військові показали себе ефективніше, ніж будь-яка армія країн Європи. Про це американський президент сказав під час інтерв'ю Salem News Channel, передає Clash Report.

Американський лідер зазначив, що Україна утримує фронт завдяки зброї від партнерів.

"Вони мають можливість битися, тому що — незалежно від того, чи чудова техніка, чи не зовсім — вони мають можливість воювати", — заявив він.

Президент пояснив, що США продають зброю НАТО, а Альянс передає її Україні.

Водночас він відзначив ефективність української армії, заявивши, що ЗСУ кращі за будь-яких союзників США по НАТО.

"Вони кращі за будь-кого в Європі в цій боротьбі", — сказав Трамп.

Президент також розкритикував свого попередника Джо Байдена за те, що той вирішив передати зброю та фінансову допомогу Україні на 350 мільярдів доларів.

Що Трамп сказав про Зеленського

Дональд Трамп заявив про те, що добре ладнає з Володимиром Зеленським, хоча був один окремий випадок, який він вирішив виокремити.

"Мені подобається Зеленський. Крім того одного моменту в Білому домі, який був трохи агресивним з його боку", — сказав Трамп, маючи на увазі зустріч в Овальному кабінеті на початку 2025 року.

Водночас президент США назвав свого українського колегу "хитрим хлопцем".

Трамп розчарований НАТО

Дональд Трамп також вчергове виступив з критикою НАТО. За його словами, партнери з Альянсу не підтримали США тоді, коли їм це було потрібно.

Він також заявив, що США повністю фінансували НАТО. Однак зараз він не вірить, що союзники будуть з ними у випадку великої війни.

"Якщо у нас коли-небудь буде велика війна або ще більша — я не вірю, що вони будуть поруч з нами", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що США пропонуватимуть укласти перемир'я без гарантій безпеки для України, в обмін на що з Росії будуть зняти санкції.