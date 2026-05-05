"Они лучше любого в Европе": Трамп назвал Зеленского "хитрым парнем" и похвалил ВСУ

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Украина якобы теряет территории, однако в целом держаться им позволяют поставки западного оружия. В то же время он признал, что потери несет и Россия.

Отдельно Дональд Трамп заявил, что украинские военные показали себя эффективнее, чем любая армия стран Европы. Об этом американский президент сказал во время интервью Salem News Channel, передает Clash Report.

Американский лидер отметил, что Украина удерживает фронт благодаря оружию от партнеров.

"Они имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, замечательная техника или не совсем — они имеют возможность воевать", — заявил он.

Президент объяснил, что США продают оружие НАТО, а Альянс передает его Украине.

В то же время он отметил эффективность украинской армии, заявив, что ВСУ лучше любых союзников США по НАТО.

"Они лучше любого в Европе в этой борьбе", — сказал Трамп.

Президент также раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот решил передать оружие и финансовую помощь Украине на 350 миллиардов долларов.

Что Трамп сказал о Зеленском

Дональд Трамп заявил о том, что хорошо ладит с Владимиром Зеленским, хотя был один частный случай, который он решил выделить.

"Мне нравится Зеленский. Кроме того одного момента в Белом доме, который был немного агрессивным с его стороны", — сказал Трамп, имея в виду встречу в Овальном кабинете в начале 2025 года.

В то же время президент США назвал своего украинского коллегу "хитрым парнем".

Трамп разочарован НАТО

Дональд Трамп также в очередной раз выступил с критикой НАТО. По его словам, партнеры по Альянсу не поддержали США тогда, когда им это было нужно.

Он также заявил, что США полностью финансировали НАТО. Однако сейчас он не верит, что союзники будут с ними в случае большой войны.

"Если у нас когда-нибудь будет большая война или еще большая — я не верю, что они будут рядом с нами", — добавил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп пошутил, что может покинуть пост после еще двух сроков, а затем разразился тирадой о том, насколько он все еще в хорошей физической и психической форме.

Ранее Фокус сообщал, что США будут предлагать заключить перемирие без гарантий безопасности для Украины, в обмен на что с России будут снять санкции.