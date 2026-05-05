"8 или 9 лет": Трамп рассказал, когда уйдет из Белого дома (видео)

Президент США Дональд Трамп, которому 14 июня исполнится 80 лет, сделал неожиданное заявление касательно своих планов на власть.

На саммите малого бизнеса в Белом доме американский лидер пошутил, что может покинуть пост после еще двух сроков, а затем разразился тирадой о том, насколько он все еще в хорошей физической и психической форме, сообщает The Independent.

"Когда я уйду с поста, скажем, через восемь или девять лет, я смогу этим воспользоваться. Я сам смогу этим воспользоваться", — сказал Трамп по поводу одного из положений закона, призванного позволить предприятиям вычитать расходы на новые объекты. Замечание вызвало смех в зале.

Однако некоторые присутствующие, а также политическиеобозреватели восприняли его слова как явную угрозу, направленную на оспаривание положения 22-й поправки, гласящего, что никто не может быть избран на пост президента более двух раз.

Відео дня

Позжеполитик снова переключился на обсуждение своего возраста и физической формы, произнеся длинную речь, в которой предположил, что Байден не прошел бы когнитивные тесты, проводимые в рамках ежегодного медицинского осмотра президента.

"Любой, кто баллотируется в президенты или вице-президенты, должен пройти когнитивный тест. И ни один президент, кроме меня, никогда его не проходил. Я прошел три таких теста и каждый из них сдал на отлично: один в первой администрации, два здесь. Как вы думаете, как бы справился Байден? Я не думаю… он мог бы не ответить правильно на первый вопрос", — заверил Трамп.

Он также усомнился, что его гости смогли бы сдать тест на отлично:

"Я думаю, что все в этом зале гениальны, но никто не ответит правильно на все 30 вопросов, никто. Потому что, когда дело доходит до последних вопросов, они довольно сложные. Нужно быть очень сообразительным".

Президент США часто упоминал результаты типичных когнитивных тестов, которые обычно проводят пожилым пациентам, подверженным риску развития различных форм деменции, на мероприятиях в Белом доме, а также на предвыборных митингах.

После того, как в апреле Трамп шокировал мировую общественность заявлениями в сторону Ирана вроде "сегодня ночью погибнет целая цивилизация", а также волной оскорблений Папы Римского, у многих снова возникли вопросы касательно психического состояния 47-го главы Белого дома.

Трамп в свои 79 лет является старейшим человеком в истории страны, вступившим в должность президента во второй раз.

Его резкие и часто неоднозначные публикации в соцсетях вроде той, где он в образе Христа, а также постоянные оскорбления в сторону союзников и партнеров побудили демократов, которые давно ставят под сомнение психологическую пригодность Трампа, вновь призвать к применению 25-й поправки для отстранения президента от власти по причине недееспособности.

Напомним, президент США обозвал уродиной журналистку, которая назвала его старым.