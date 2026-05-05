"8 або 9 років": Трамп розповів, коли піде з Білого дому (відео)

Президент США Дональд Трамп, якому 14 червня виповниться 80 років, зробив несподівану заяву щодо своїх планів на владу.

На саміті малого бізнесу в Білому домі американський лідер пожартував, що може залишити посаду після ще двох термінів, а потім вибухнув тирадою про те, наскільки він усе ще в хорошій фізичній і психічній формі, повідомляє The Independent.

"Коли я піду з посади, скажімо, через вісім або дев'ять років, я зможу цим скористатися. Я сам зможу цим скористатися", — сказав Трамп з приводу одного з положень закону, покликаного дозволити підприємствам віднімати витрати на нові об'єкти. Зауваження викликало сміх у залі.

Однак деякі присутні, а також політичні оглядачі сприйняли його слова як явну погрозу, спрямовану на оскарження положення 22-ї поправки, в якій зазначено, що нікого не можна обирати на посаду президента більше ніж двічі.

Пізніше політик знову переключився на обговорення свого віку і фізичної форми, виголосивши довгу промову, де припустив, що Байден не пройшов би когнітивних тестів, що проводять у межах щорічного медичного огляду президента.

"Будь-хто, хто балотується в президенти або віцепрезиденти, має пройти когнітивний тест. І жоден президент, крім мене, ніколи його не проходив. Я пройшов три таких тести і кожен із них склав на відмінно: один у першій адміністрації, два тут. Як ви думаєте, як би впорався Байден? Я не думаю... він міг би не відповісти правильно на перше запитання", — запевнив Трамп.

Він також висловив сумніви, що його гості змогли б скласти тест на відмінно:

"Я думаю, що всі в цьому залі геніальні, але ніхто не відповість правильно на всі 30 запитань, ніхто. Тому що, коли справа доходить до останніх запитань, вони досить складні. Потрібно бути дуже кмітливим".

Президент США часто згадував результати типових когнітивних тестів, які зазвичай проводять літнім пацієнтам, схильним до ризику розвитку різних форм деменції, на заходах у Білому домі, а також на передвиборчих мітингах.

Після того, як у квітні Трамп шокував світову громадськість заявами у бік Ірану на кшталт "сьогодні вночі загине ціла цивілізація", а також хвилею образ Папи Римського, у багатьох знову виникли запитання щодо психічного стану 47-го глави Білого дому.

Трамп у свої 79 років є найстарішою людиною в історії країни, яка вступила на посаду президента вдруге.

Його різкі й часто неоднозначні публікації в соцмережах на кшталт тієї, де він в образі Христа, а також постійні образи в бік союзників і партнерів спонукали демократів, які давно ставлять під сумнів психологічну придатність Трампа, знову закликати до застосування 25-ї поправки для відсторонення президента від влади з причини недієздатності.

