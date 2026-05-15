Носить пістолет у кобурі: Буданов розповів, що його намагаються вбити навіть під час переговорів

Кирило Буданов, який нещодавно очолив Офіс президента України, пережив 10 замахів на своє життя. Попри суворі заходи безпеки в Офісі президента він носить із собою пістолет у кобурі через постійну загрозу життю, пишуть журналісти The Times.

Кирило Буданов, який очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України з серпня 2020 року по січень 2026 року, пережив щонайменше 10 спроб замаху, та попри все він не втрачає віри в те, що війну можна зупинити шляхом переговорів. Інтерв'ю з ним опублікувала The Times, яка поспілкувалася з керівником Офісу президента після його призначення на цю посаду.

"Я не зобов’язаний нікому довіряти — я маю досягти результату. Будь-які способи, форми та методи роботи є хорошими, якщо вони дають цей результат. Я не займаюся тим, у що не вірю… Я вірю в переговорний процес… у його завершення та результат", — заявив Кирило Буданов про мирні переговори.

За його словами, точної дати нових переговорів з РФ не встановлено. Також він розповів, що досвід роботи в ГУР допомагає йому вести перемовини щодо мирної угоди, адже у нього досі є доступ до інформаторів і важливих осіб в Кремлі. Тож Буданов отримує від них інформацію про сильні та слабкі сторони, а також "червоні лінії" переговірників Путіна.

"Ми працювали з ними багато років, тому повірте, я знаю, як із ними говорити", — розповів Буданов.

Також він розповів, що створив у ГУР систему переговорів щодо обміну полоненими, покладаючись на закулісні канали всередині Росії. За його словами, ці канали тепер є корисними для мирних переговорів.

Підсумовуючи інтерв'ю, видання The Times наголошує, що Буданов є одним із перспективних та креативних фігур, що зробили прорив у військових технологіях для веденні асиметричної війни проти РФ. Адже після їхнього призначення маятник війни,на погляд журналістів, повернувся на користь України.

Переговори про мир: що відомо

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та РФ "втратили" інтерес до переговорів, оскільки вважають своє становище більш стійким, ніж ще зовсім недавно.

Також нещодавно Дональд Трамп назвав Зеленського "хитрим хлопцем" і похвалив ЗСУ. Американський президент Дональд Трамп заявив про те, що Україна нібито втрачає території, однак загалом триматися їм дозволяє постачання західної зброї. Водночас він визнав, що втрат зазнає і Росія.