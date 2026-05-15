Носит пистолет в кобуре: Буданов рассказал, что его пытаются убить даже во время переговоров

Кирилл Буданов, который недавно возглавил Офис президента Украины, пережил 10 покушений на свою жизнь. Несмотря на строгие меры безопасности в Офисе президента он носит с собой пистолет в кобуре из-за постоянной угрозы жизни, пишут журналисты The Times.

Кирилл Буданов, который возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины с августа 2020 года по январь 2026 года, пережил не менее 10 попыток покушения, и несмотря на все он не теряет веры в то, что войну можно остановить путем переговоров. Интервью с ним опубликовала The Times, которая пообщалась с руководителем Офиса президента после его назначения на эту должность.

"Я не обязан никому доверять — я должен достичь результата. Любые способы, формы и методы работы хороши, если они дают этот результат. Я не занимаюсь тем, во что не верю... Я верю в переговорный процесс... в его завершение и результат", — заявил Кирилл Буданов о мирных переговорах.

По его словам, точная дата новых переговоров с РФ не установлена. Также он рассказал, что опыт работы в ГУР помогает ему вести переговоры по мирному соглашению, ведь у него до сих пор есть доступ к информаторам и важным лицам в Кремле. Поэтому Буданов получает от них информацию о сильных и слабых сторонах, а также "красных линиях" переговорщиков Путина.

"Мы работали с ними много лет, поэтому поверьте, я знаю, как с ними говорить", — рассказал Буданов.

Также он рассказал, что создал в ГУР систему переговоров по обмену пленными, полагаясь на закулисные каналы внутри России. По его словам, эти каналы теперь являются полезными для мирных переговоров.

Подытоживая интервью, издание The Times отмечает, что Буданов является одним из перспективных и креативных фигур, которые сделали прорыв в военных технологиях для ведения асимметричной войны против РФ. Ведь после их назначения маятник войны, на взгляд журналистов, вернулся в пользу Украины.

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ "потеряли" интерес к переговорам, поскольку считают свое положение более устойчивым, чем еще совсем недавно.

Также недавно Дональд Трамп назвал Зеленского "хитрым парнем" и похвалил ВСУ. Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Украина якобы теряет территории, однако в целом держаться им позволяет поставки западного оружия. В то же время он признал, что потери несет и Россия.